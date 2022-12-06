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Рецидивист из Ревды украл 17 велосипедов

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Житель Ревды украл 17 велосипедов на общую сумму примерно 227 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Обвинительное заключение в отношение 45-летнего жителя Ревды уже готово. Его судят по ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следователи полагают, что 25 февраля этого года мужчина взял ключ от домофона зашел в подъезд дома № 25 по ул. Спортивная. Там он зашел в подвал и увидел велосипед марки Stern. Транспортное средство не было закреплено замком, поэтому злоумышленник взял его беспрепятственно.

Всего с февраля по август 2022 года по аналогичной схеме он украл 17 велосипедов горожан. Краденым имуществом он распоряжался по собственному усмотрению. Дело направлено в суд. По данной статье мужчине грозит срок до 5 лет.

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#Криминал#Новости УрФО#Ревда#Кража#Воровство#Велосипеды#Елена Озерова
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