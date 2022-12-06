Рецидивист из Ревды украл 17 велосипедов

Следователи полагают, что 25 февраля этого года мужчина взял ключ от домофона зашел в подъезд дома № 25 по ул. Спортивная. Там он зашел в подвал и увидел велосипед марки Stern. Транспортное средство не было закреплено замком, поэтому злоумышленник взял его беспрепятственно.