Рецидивист из Ревды украл 17 велосипедов

Обвинительное заключение в отношение 45-летнего жителя Ревды уже готово. Его судят по ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следователи полагают, что 25 февраля этого года мужчина взял ключ от домофона зашел в подъезд дома № 25 по ул. Спортивная. Там он зашел в подвал и увидел велосипед марки Stern. Транспортное средство не было закреплено замком, поэтому злоумышленник взял его беспрепятственно.
Всего с февраля по август 2022 года по аналогичной схеме он украл 17 велосипедов горожан. Краденым имуществом он распоряжался по собственному усмотрению. Дело направлено в суд. По данной статье мужчине грозит срок до 5 лет.