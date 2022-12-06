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Семь часов ждал скорую помощь житель Екатеринбурга с температурой под 40

Сегодня, 16:43
Фото: 1MI
Мужчина с высокой температурой и открывшейся на фоне нее рвоты семь часов ждал врачей, чтобы узнать о том, что он не болен коронавирусом.

Житель Екатеринбурга почувствовал недомогание около 6 вечера, жена тут же вызвала скорую помощь, но врачи приехали только в половине первого ночи. Все это время Дмитрий пролежал с температурой выше 39 градусов, временами его тошнило, рвотные массы выходили с кровью. Повторные звонки в неотложку быстрого результата не принесли, сообщает «КП-Екатеринбург».

Лишь спустя семь часов после вызова мужчина получил медицинскую помощь. Больному сказали, что, скорее всего, у него ОРВИ, но точный диагноз поставит врач в поликлинике. Сделали также экспресс-анализ на ковид, который оказался отрицательным.

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По словам медиков, данный вызов, согласно указанным при первом звонке симптомам, был определен как «неотложный», а не «экстренный», когда существует угроза жизни. Такие заявки отрабатываются по мере освобождения бригад скорой помощи, в соответствии с новым приказом Министерства здравоохранения Свердловской области, который вступил в силу 30 мая 2022 года.

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#Андрей Труфанов#Екатеринбург#Здоровье#Скорая помощь#Здоровье уральцев#Врачи#Минздрав
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