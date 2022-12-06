Семь часов ждал скорую помощь житель Екатеринбурга с температурой под 40

Житель Екатеринбурга почувствовал недомогание около 6 вечера, жена тут же вызвала скорую помощь, но врачи приехали только в половине первого ночи. Все это время Дмитрий пролежал с температурой выше 39 градусов, временами его тошнило, рвотные массы выходили с кровью. Повторные звонки в неотложку быстрого результата не принесли, сообщает «КП-Екатеринбург».