Семь часов ждал скорую помощь житель Екатеринбурга с температурой под 40

Житель Екатеринбурга почувствовал недомогание около 6 вечера, жена тут же вызвала скорую помощь, но врачи приехали только в половине первого ночи. Все это время Дмитрий пролежал с температурой выше 39 градусов, временами его тошнило, рвотные массы выходили с кровью. Повторные звонки в неотложку быстрого результата не принесли, сообщает «КП-Екатеринбург».
Лишь спустя семь часов после вызова мужчина получил медицинскую помощь. Больному сказали, что, скорее всего, у него ОРВИ, но точный диагноз поставит врач в поликлинике. Сделали также экспресс-анализ на ковид, который оказался отрицательным.
По словам медиков, данный вызов, согласно указанным при первом звонке симптомам, был определен как «неотложный», а не «экстренный», когда существует угроза жизни. Такие заявки отрабатываются по мере освобождения бригад скорой помощи, в соответствии с новым приказом Министерства здравоохранения Свердловской области, который вступил в силу 30 мая 2022 года.