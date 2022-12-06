Школьник изрезал ножом одноклассника в Нижневартовске

По данным Mash, мальчик давно жаловался на нападки своего оппонента. Отец уже ходил к классному руководителю. Однако ничего не изменилось. Тогда ребенок сам решил отомстить обидчику. По словам школьников, пострадавший вел себя агрессивно со всеми — мог обозвать, косо посмотреть или напугать.