Согреваемся ходьбой: на холод в квартирах пожаловались жители Соснового Бора

Проблемы с теплом в помещениях заметили не только в жилых домах, но и в социальных учреждениях: например, в больницах и школах. Жители поселка в Свердловской области рассказали ОТВ, что с начала отопительного сезона в 2022 году на котельной произошло уже 4 крупных аварии. После ЧП комплекс не может работать на полной мощности, из-за этого дома промерзают.