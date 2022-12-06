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Согреваемся ходьбой: на холод в квартирах пожаловались жители Соснового Бора

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI

На холод в квартирах пожаловались жители поселка в Свердловской области

Жители поселка Сосновый Бор в Свердловской области жалуются на плохую работу котельной. С их слов, комплекс не может отапливать квартиры в нужном формате. Из-за этого людям приходится согреваться ходьбой со скандинавскими палками.
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Проблемы с теплом в помещениях заметили не только в жилых домах, но и в социальных учреждениях: например, в больницах и школах. Жители поселка в Свердловской области рассказали ОТВ, что с начала отопительного сезона в 2022 году на котельной произошло уже 4 крупных аварии. После ЧП комплекс не может работать на полной мощности, из-за этого дома промерзают.

Наступление морозов заставило жителей Соснового Бора сверить температуру в квартирах. Оказалось, что у кого-то батареи работают приемлемо — те свердловчане могут себе позволить раздеваться внутри дома. Другим повезло меньше: приходится согреваться сном в одной комнате и электрическими обогревателями. Некоторые и вовсе повышают температуру тела методом скандинавской ходьбы или работой с лопатами.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Холод#Отопление#Котельная
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