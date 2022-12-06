Согреваемся ходьбой: на холод в квартирах пожаловались жители Соснового Бора

Проблемы с теплом в помещениях заметили не только в жилых домах, но и в социальных учреждениях: например, в больницах и школах. Жители поселка в Свердловской области рассказали ОТВ, что с начала отопительного сезона в 2022 году на котельной произошло уже 4 крупных аварии. После ЧП комплекс не может работать на полной мощности, из-за этого дома промерзают.
Наступление морозов заставило жителей Соснового Бора сверить температуру в квартирах. Оказалось, что у кого-то батареи работают приемлемо — те свердловчане могут себе позволить раздеваться внутри дома. Другим повезло меньше: приходится согреваться сном в одной комнате и электрическими обогревателями. Некоторые и вовсе повышают температуру тела методом скандинавской ходьбы или работой с лопатами.