За незаконный штраф начальнику миграционной службы в Краснотурьинске грозит тюрьма

Позже женщина узнала, что работодателем иностранца является местный житель. С ним связались по телефону, но явиться в участок свердловчанин отказался. Подсудимая потребовала прислать другого человека, и ее запрос был удовлетворен. На невиновного человека составили административный протокол в марте 2021 года. Умысел начальницы был в том, чтобы искусственно завысить свои профессиональные показатели.