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За незаконный штраф начальнику миграционной службы в Краснотурьинске грозит тюрьма

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI
Начальницу отдела миграции в полиции Краснотурьинска обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями с целью увеличения профессиональных показателей. Женщина привлекла к ответственности невиновного человека и пошла под суд.

Следователи выяснили, что к полицейским доставили мигранта из ближнего зарубежья, который трудился в Краснотурьинсе без патента на трудоустройство. Мужчину обнаружили на рабочем месте и привезли в участок, в котором начальница миграционного отдела привлекла иностранца к ответственности за нелегальную работу в России.

Позже женщина узнала, что работодателем иностранца является местный житель. С ним связались по телефону, но явиться в участок свердловчанин отказался. Подсудимая потребовала прислать другого человека, и ее запрос был удовлетворен. На невиновного человека составили административный протокол в марте 2021 года. Умысел начальницы был в том, чтобы искусственно завысить свои профессиональные показатели.

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Прокуроры утвердили обвинительное заключение в отношении сотрудницы МО МВД России «Краснотурьинский». На подсудимую завели сразу два уголовных дела — за служебный подлог и злоупотребление полномочиями. По одной из статей жительнице Краснотурьинска грозит до 2 лет тюремного заключения, по другой — до 4-х, сообщает прокуратура Свердловской области.

#Анна Варнакина#Суд#Начальник#Миграция#Краснотурьинск#Криминал
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