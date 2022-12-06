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Житель Серова погиб под ракетным ударом на СВО

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
38-летний житель Серова погиб под ракетным ударом на спецоперации.

Александра Трохова не стало 23 ноября. Родные отзываются о солдате как о любящем и отзывчивом человеке, а также отличном отце, сообщает ЕАН.

Ранее Александр участвовал в чеченской кампании. В ряды армии он был призван 29 сентября 2022 года. У мужчины остались жена, сын и дочь. Похоронят военнослужащего 7 декабря. В 12:00 в кинотеатре «Родина» состоится прощание с ним.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала СВО из украинского плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области. Один из них вернулся несколько дней назад. Некоторое время он проведет в медучреждении, поле чего вернется к семье.

С начала спецоперации из плена удалось вернуть 12 жителей Свердловской области
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