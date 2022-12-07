21-летний солдат из Новоуткинска погиб в ходе проведения СВО

8 декабря молодого человека похоронят. Родные погибшего до последнего верили, что Максим жив, пишет Е1.
Администрация Первоуральского городского округа окажет семье Максима всю необходимую помощь. Известно, что год назад юноша окончил Первоуральский металлургический колледж, а затем отправился на срочную службу.
Далее парень устроился на работу на Первоуральский новотрубный завод. В ВС РФ он служил гранатометчиком стрелкового батальона. Погиб свердловчанин 19 ноября.
Дома Максима ждали родители и возлюбленная. На связь с ними в последний раз он выходил 11 ноября. Тогда юноша шутил, сообщая, что находится практически на курорте.