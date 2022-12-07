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40 тонн поддельного сливочного масла уничтожены в Свердловской области

Сегодня, 12:48
Фото: 1MI
Около 40 тонн контрафактного сливочного масла были утилизированы в Свердловской области. Подделку обнаружили сотрудники регионального Россельхознадзора.

Цех по фасовке был расположен в Сысертском районе. При проверке было выявлено, что индивидуальный предприниматель внесла товар во ФГИС «Меркурий», не предоставив необходимые документы от ветеринаров.

Так как продукция оказалась некачественной и могла навредить здоровью и жизни покупателей, партия сливочного масла была изъята. В результате около 40 тонн продукции были утилизированы.

Напомним, накануне жители Екатеринбурга, которые приобрели гречневую крупу в одном из сетевых магазинах города обнаружили в пакете дохлую крысу.

Мертвую крысу обнаружили в гречке покупатели супермаркта в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Здоровье#Свердловская область#Масло#Утилизация#Подделка#Контрафакт
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