40 тонн поддельного сливочного масла уничтожены в Свердловской области

Цех по фасовке был расположен в Сысертском районе. При проверке было выявлено, что индивидуальный предприниматель внесла товар во ФГИС «Меркурий», не предоставив необходимые документы от ветеринаров.
Так как продукция оказалась некачественной и могла навредить здоровью и жизни покупателей, партия сливочного масла была изъята. В результате около 40 тонн продукции были утилизированы.
Напомним, накануне жители Екатеринбурга, которые приобрели гречневую крупу в одном из сетевых магазинах города обнаружили в пакете дохлую крысу.