Аномальные холода надвигаются на Свердловскую область

Столбики термометров в домах свердловчан покажут непривычно низкие температуры: на 8-14 градусов ниже устоявшейся нормы. Прогноз Романа Вильфанда обнародовало издание ТАСС. Специалист считает, что в Свердловской области похолодает до 29 градусов ниже нуля.
Ранее метеоролог рассказал, что в Челябинске, Кургане и Екатеринбурге ожидается аномально холодный декабрь. Морозы надвигаются на центральные и южные субъекты Уральского федерального округа.
26 ноября в столице Свердловской области зафиксировали температурный рекорд: за последние 16 лет этот ноябрьский день выдался самым холодным. Ночью температура атмосферного воздуха падала до -22,1 градуса, днем поднималась до -18,5.