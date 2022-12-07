Аномальные холода надвигаются на Свердловскую область

Столбики термометров в домах свердловчан покажут непривычно низкие температуры: на 8-14 градусов ниже устоявшейся нормы. Прогноз Романа Вильфанда обнародовало издание ТАСС. Специалист считает, что в Свердловской области похолодает до 29 градусов ниже нуля.