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Аномальные холода надвигаются на Свердловскую область

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI
7 и 8 декабря синоптики прогнозируют в Свердловской области аномально низкие температуры.

Столбики термометров в домах свердловчан покажут непривычно низкие температуры: на 8-14 градусов ниже устоявшейся нормы. Прогноз Романа Вильфанда обнародовало издание ТАСС. Специалист считает, что в Свердловской области похолодает до 29 градусов ниже нуля.

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Ранее метеоролог рассказал, что в Челябинске, Кургане и Екатеринбурге ожидается аномально холодный декабрь. Морозы надвигаются на центральные и южные субъекты Уральского федерального округа.

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26 ноября в столице Свердловской области зафиксировали температурный рекорд: за последние 16 лет этот ноябрьский день выдался самым холодным. Ночью температура атмосферного воздуха падала до -22,1 градуса, днем поднималась до -18,5.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Синоптики#Прогноз погоды#Мороз
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