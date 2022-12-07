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Автомобиль погибшего владельца собрал 60 тысяч рублей штрафов в Новоуральске

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Hyundai Santa Fe в Новоуральске. Собственник машины скончался еще в мае 2022 года, однако продолжал коллекционировать штрафы. Оказалось, что за рулем находился мужчина, которому иномарка досталась по наследству.
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После смерти владельца автомобиль поставили на архивный учет, но кто-то продолжал на нем ездить и нарушать ПДД. Машину остановили в поселке Уральском: найти ее помогла интеллектуальная система «Паутина», позволяющая сотрудникам ГИБДД вычислять авто нарушителей по государственному номеру.

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За рулем находился 37-летний наследник погибшего автовладельца, который не оформил машину в собственность, однако пользовался ей. За нарушение в отношении автомобилиста составили административный протокол, который предполагает штраф от 500 до 800 рублей, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

#Анна Варнакина#Происшествия#Новоуральск#ГИБДД#Смерть#Штраф
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