Автомобиль погибшего владельца собрал 60 тысяч рублей штрафов в Новоуральске

За рулем находился 37-летний наследник погибшего автовладельца, который не оформил машину в собственность, однако пользовался ей. За нарушение в отношении автомобилиста составили административный протокол, который предполагает штраф от 500 до 800 рублей, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.