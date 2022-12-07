Автомобиль погибшего владельца собрал 60 тысяч рублей штрафов в Новоуральске

После смерти владельца автомобиль поставили на архивный учет, но кто-то продолжал на нем ездить и нарушать ПДД. Машину остановили в поселке Уральском: найти ее помогла интеллектуальная система «Паутина», позволяющая сотрудникам ГИБДД вычислять авто нарушителей по государственному номеру.
За рулем находился 37-летний наследник погибшего автовладельца, который не оформил машину в собственность, однако пользовался ей. За нарушение в отношении автомобилиста составили административный протокол, который предполагает штраф от 500 до 800 рублей, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.