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До 24 рублей повысится цена проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI
Энергетическая комиссия Свердловской области утвердила повышение тарифа на проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила. Стоимость внутригородских пассажирских перевозок составит 24 рубля. О том, когда именно увеличатся цены на проезд, пока неизвестно.
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В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили редакции TagilCity.ru, что цена проезда в муниципальном транспорте увеличится на 2 рубля. При этом владельцы транспорта и МУП «Тагилдорстрой» запросили у РЭК рост тарифа до 26 рублей. Проведенная Комиссией экспертиза не выявила необоснованных затрат компаний, на основании чего вынесла утвердительное решение, однако снизила запрашиваемую цену. В итоге тариф увеличился на 2 рубля вместо 4-х.

Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд
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Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил необходимость увеличения цены проезда. С его слов, перевозчикам пора обновлять автопарк и закупать автозапчасти по изменившейся стоимости. Градоначальник подметил, что при наличии аналогичного транспорта на городских маршрутах тариф в Екатеринбурге составляет 33 рубля при большем пассажиропотоке.

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#Нижний Тагил#ДТП#Владислав Пинаев#Общественный транспорт#Стоимость#Тарифы#Эксклюзив#Анна Варнакина
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