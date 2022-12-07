До 24 рублей повысится цена проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили редакции TagilCity.ru, что цена проезда в муниципальном транспорте увеличится на 2 рубля. При этом владельцы транспорта и МУП «Тагилдорстрой» запросили у РЭК рост тарифа до 26 рублей. Проведенная Комиссией экспертиза не выявила необоснованных затрат компаний, на основании чего вынесла утвердительное решение, однако снизила запрашиваемую цену. В итоге тариф увеличился на 2 рубля вместо 4-х.