Эксперты РАЭК проверили безопасность мессенджеров

Итоги исследования показали: безопасность мессенджера, используемого для работы, – важный аспект для педагогов и родителей. Речь в том числе идет о безопасности и хранении передаваемой в нем информации. Пользователи обеспокоены участившимися в интернете новостями об утечках персональных данных в отдельных иностранных мессенджерах. Об этом пишет newsnn.ru.
WhatsApp, Telegram и "VK Мессенджер" – 3 самых популярных мессенджера. "VK Мессенджер" является самым распространенным среди учащихся школ. Полученная статистика говорит о том, что главный запрос у респондентов – снижение количества используемых инструментов и платформы, на переключение между которыми нужно время.
Для пользователей важна степень безопасности мессенджеров: то, как защищена и хранится информация. Во-вторых, педагоги и родители говорят о том, что для них важно место хранения данных: в России или за границей. 65% педагогов и 50% родителей отметили, что предпочтительнее для них хранение данных детей и учащихся в РФ.
“Отследить, какая информация и куда уходит, зачастую невозможно. Высока вероятность, что доступ к информации получат и третьи лица”, – ответил на вопрос о безопасности хранения данных за рубежом заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников. Он также добавил, что, когда у продукта отсутствует представительство в России, владельцы зачастую не могут полноценно обратиться за помощью.
Как считает координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, “российский цифровой контур обладает качественными продуктами, способными заместить (и уже замещающими) аналогичные иностранные программные решения”.
По заявлению директора по аналитике АНО “Цифровая экономика” Карена Казаряна, при использовании любого сервиса или социальной платформы очень важно смотреть на то, как компания подходит к заботе о безопасности своих пользователей. “Это комплексная задача”, – уверен Казарян.
“Важно, чтобы к школьникам не было доступа у посторонних, чтобы между собой общались только те пользователи, которые принадлежат к данному классу и школе, а их данные находились в закрытом и защищенном контуре”, – высказался ректор Московского городского педагогического университета доктор педагогических наук Игорь Реморенко.
Эксперты РАЭК проводили исследование в октябре - ноябре текущего года. В общей сложности были опрошены 520 человек, в числе которых учителя и родители школьников.