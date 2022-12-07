Эксперты РАЭК проверили безопасность мессенджеров

Для пользователей важна степень безопасности мессенджеров: то, как защищена и хранится информация. Во-вторых, педагоги и родители говорят о том, что для них важно место хранения данных: в России или за границей. 65% педагогов и 50% родителей отметили, что предпочтительнее для них хранение данных детей и учащихся в РФ.