Электросети в Нижнем Тагиле проходят проверку на качество

Электросети подразделений «Облкоммунэнерго» в Свердловской области проходят проверку для получения сертификата о соответствии качества поставляемых услуг. Документы уже получили три территориальных подразделения компании — Камышловский, Шамарский и Староуткинский районы коммунальных электросетей. В настоящее время сертификацию проходит филиал «Тагилэнергосети».
Нижний Тагил и окрестные населенные пункты — это обширная территория. Поэтому на подготовку необходимого пакета документов для подтверждения соответствия качества электрической энергии, поставляемой конечным потребителям, требованиям ГОСТ 32144-2013 потребовалось значительное время. Сегодня пакет документов уже проверяется органом по сертификации. Ожидаем, что до конца года мы получим сертификат соответствия и по электрическим сетям филиала «Тагилэнергосети», — отметила начальник управления мониторинга, аналитики и прогнозирования АО «Облкоммунэнерго» Наталия Шитова.
Сертификат подтверждает, что качество электроэнергии, передаваемой по электросетям компании от подстанций, соответствует требованиям ГОСТ «Электрическая энергия. Совместимость электротехнических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего».
Для получения сертификата «Облкоммунэнерго» отправляет пакет документов в аккредитованную организацию. Так, компания должна предоставить техдокументацию, рабочие схемы, спецрасчеты и измерения. Сертификат действует три года. В течение этого срока компания ежегодно подтверждает параметры качества электроэнергии, передаваемой по сетям, через мониторинг и инспекционный контроль со стороны органа по сертификации.
В следующем году «Облкоммунэнерго» планирует получить сертификат качества еще на десяти территориях.