Электросети в Нижнем Тагиле проходят проверку на качество

Для получения сертификата «Облкоммунэнерго» отправляет пакет документов в аккредитованную организацию. Так, компания должна предоставить техдокументацию, рабочие схемы, спецрасчеты и измерения. Сертификат действует три года. В течение этого срока компания ежегодно подтверждает параметры качества электроэнергии, передаваемой по сетям, через мониторинг и инспекционный контроль со стороны органа по сертификации.