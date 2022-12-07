Глава свердловского «Союза десантников» поехал на СВО и избежал суда

Евгения Тетерина подозревают в получении крупной взятки. Адвокат мужчины сообщил, что сейчас Тетерин находится в Луганске, сообщает Ура.ру.
При этом он находится под подпиской о невыезде. В суде должно было состояться первое заседание по данному делу. Теперь же его перенесли на конец декабря.
В прошлом году главный свердловский десантник оказался в центре крупного коррупционного скандала. Следствие полагает, что он взял взятку в размере трех миллионов рублей, которые должен был через посредника передать сотруднику налоговой. Предполагалось, что за эту сумму чиновники закроют глаза на некоторые нарушения.