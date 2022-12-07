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Глава свердловского «Союза десантников» поехал на СВО и избежал суда

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
Глава «Союза десантников» Свердловской области Евгений Тетерин не явился на судебное заседание, потому что отправился на спецоперацию.

Евгения Тетерина подозревают в получении крупной взятки. Адвокат мужчины сообщил, что сейчас Тетерин находится в Луганске, сообщает Ура.ру.

При этом он находится под подпиской о невыезде. В суде должно было состояться первое заседание по данному делу. Теперь же его перенесли на конец декабря.

В прошлом году главный свердловский десантник оказался в центре крупного коррупционного скандала. Следствие полагает, что он взял взятку в размере трех миллионов рублей, которые должен был через посредника передать сотруднику налоговой. Предполагалось, что за эту сумму чиновники закроют глаза на некоторые нарушения.

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#Елена Озерова#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Десантник#Суд#Взятка
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