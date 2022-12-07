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Ход ремонта Демидовской поликлиники проверил мэр Нижнего Тагила

Сегодня, 07:22
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Одно из старейших зданий Нижнего Тагила находится в стадии капитального ремонта, который может быть продлен даже после окончания основных работ.

Ход реконструкции Демидовской больницы проинспектировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На данный момент ведется поэтапный ремонт гинекологического отделения, при этом оказание медицинской помощи пациентам не останавливается. Активно ремонтируется и здание поликлиники: внутренние работы прошли стадию демонтажа, строители занимаются кровлей главного корпуса.

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Фото: Администрация Нижнего Тагила

Последний капитальный ремонт здесь проводился 70 лет назад. Планируется, что новый облик и интерьер Демидовская больница получит середине 2023 года. Однако, на этом реконструкцию не планируют заканчивать.

Как рассказал главврач учреждения Сергей Овсянников, уже подана заявка в региональный минздрав на финансирование ремонта дневного стационара, физиотерапевтического отделения, восстановления исторической ограды и благоустройства прилегающей территории.

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#Андрей Труфанов#Демидовская больница#Демидовская поликлиника#Администрация нижний тагил#Здравоохранение#Капремонт#Владислав Пинаев#Нижний Тагил#Город
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