Как отучить ребенка врать — советы психиатра

В комментарии NEWS.ru, эксперт объяснила, что зачастую ребенок идет на обман из-за страха «получить ремня или пощечину». Важно также выяснить, лукавит ли ребенок намеренно или просто фантазирует.
Психиатр рекомендует не применять рукоприкладство. Не стоит вешать ярлык на ребенка. Называя его лжецом. Если уже понятно, что он в чем-то виновен, не стоит задавать провокационные вопросы и угрожать. Фраза типа «кто это сделал, выясню — прибью» провоцирует ложь. Стоить помнить, дети, в особенности маленькие, не лгут, а фантазируют. Например, что умеют летать или обладают нечеловеческими способностями. Специалист советует «похвалить» малыша, при этом отметить, что это его фантазии. В большинстве случаев дети обманывают из-за страха жестокого наказания, поэтому необходимо воспитывать, а не карать.
Елена Николаева подчеркнула, что каждый проступок ребенка важно внимательно разбирать, объяснять, что папам и мамам можно нужно рассказывать все, что волнует их детей.