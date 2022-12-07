Как отучить ребенка врать — советы психиатра

Психиатр рекомендует не применять рукоприкладство. Не стоит вешать ярлык на ребенка. Называя его лжецом. Если уже понятно, что он в чем-то виновен, не стоит задавать провокационные вопросы и угрожать. Фраза типа «кто это сделал, выясню — прибью» провоцирует ложь. Стоить помнить, дети, в особенности маленькие, не лгут, а фантазируют. Например, что умеют летать или обладают нечеловеческими способностями. Специалист советует «похвалить» малыша, при этом отметить, что это его фантазии. В большинстве случаев дети обманывают из-за страха жестокого наказания, поэтому необходимо воспитывать, а не карать.