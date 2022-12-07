Капремонт «Дома дирекции» и Молодежного театра проинспектировал мэр Нижнего Тагила

Работы по капремонту Молодежного театра продолжаются третий месяц, за это время удалось провести демонтаж интерьера в помещениях и их черновую отделку. Сейчас подрядная организация занята кровлей, полами и наружными сетями, сообщает пресс-служба администрации города.