Капремонт «Дома дирекции» и Молодежного театра проинспектировал мэр Нижнего Тагила

Объект культурного наследия «Дом дирекции» получил новый фасад, крышу и ремонт подвальных помещений. Здание 1936 года постройки сейчас является жилым домом и стало первым объектом в Нижнем Тагиле, отреставрированным в рамках областной программы «Формирование современной городской среды».
Работы по капремонту Молодежного театра продолжаются третий месяц, за это время удалось провести демонтаж интерьера в помещениях и их черновую отделку. Сейчас подрядная организация занята кровлей, полами и наружными сетями, сообщает пресс-служба администрации города.
Во время реставрации Молодежного театра его труппа активно гастролирует по стране, в ближайших планах — творческое путешествие по югу России.