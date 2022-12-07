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Капремонт «Дома дирекции» и Молодежного театра проинспектировал мэр Нижнего Тагила

Сегодня, 02:23
Фото: TagilCity.ru
Владислав Пинаев посетил два объекта реставрации в Нижнем Тагиле. Глава администрации города осмотрел обновленный дом № 2 по улице Ильича и побывал на стройплощадке Молодежного театра.

Объект культурного наследия «Дом дирекции» получил новый фасад, крышу и ремонт подвальных помещений. Здание 1936 года постройки сейчас является жилым домом и стало первым объектом в Нижнем Тагиле, отреставрированным в рамках областной программы «Формирование современной городской среды».

Работы по капремонту Молодежного театра продолжаются третий месяц, за это время удалось провести демонтаж интерьера в помещениях и их черновую отделку. Сейчас подрядная организация занята кровлей, полами и наружными сетями, сообщает пресс-служба администрации города.

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Во время реставрации Молодежного театра его труппа активно гастролирует по стране, в ближайших планах — творческое путешествие по югу России.

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#Нижний Тагил#Андрей Труфанов#Город#Владислав Пинаев#Молодежный театр#Капитальный ремонт#Мэрия
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