Колодцы и родники в Нижнем Тагиле проверяли по 17 параметрам — органолептическим свойствам, наличию бактерий, присутствию в воде металлов, их солей и других посторонних химических элементов и соединений.
Неудовлетворительными признаны исследования проб, взятых из 9 колодцев и одного родника. Они расположены по следующим адресам:
Эксперты уточняют, что пить воду из этих источников можно после кипячения. Служба экологической безопасности проведет мероприятия по очистке перечисленных колодцев и будет наблюдать за качеством воды в них.