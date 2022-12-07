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Колодцы с некачественной питьевой водой названы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 02:22
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Администрация города обнародовала результаты исследований воды в колодцах Нижнего Тагила, которые провела муниципальная Служба экологической безопасности.

Колодцы и родники в Нижнем Тагиле проверяли по 17 параметрам — органолептическим свойствам, наличию бактерий, присутствию в воде металлов, их солей и других посторонних химических элементов и соединений.

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Неудовлетворительными признаны исследования проб, взятых из 9 колодцев и одного родника. Они расположены по следующим адресам:

Нижний Тагил

  • Поселок Горбуново, родник «Придорожный»,
  • ул. Гайдара, 158-160,
  • поселок Горбуново, ул. Муринская, 15.

Пригород

  • поселок Ёква, ул. Центральная, 2,
  • деревня Баронская, ул. Октябрьская, 10,
  • поселок Висимо-Уткинск, ул. Набережная, 31,
  • поселок Чауж, ул. Солнечная, 10,
  • село Серебрянка, ул. Гаревская, 51,
  • село Серебрянка, ул. Советская, 36.

Эксперты уточняют, что пить воду из этих источников можно после кипячения. Служба экологической безопасности проведет мероприятия по очистке перечисленных колодцев и будет наблюдать за качеством воды в них.

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#Андрей Труфанов#Питьевая вода#Качество воды#Экологи#Шахтный колодец#Нижний Тагил#Экология
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