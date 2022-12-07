Мощности Щербинского завода позволят обеспечить лифтами все регионы РФ

Мощности предприятия позволяют поставлять производимое оборудование во все регионы государства.
Щербинский лифтостроительный завод с 2019 года нарастил производительность в полтора раза и на сегодняшний день может в год выпускать до двенадцати тысяч лифтов.
По сообщению ТАСС, глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в рамках совещания с главами регионов рассказал, что на рынке России Щербинский лифтостроительный завод является лидером и готов с представителями регионов разрабатывать форматы сотрудничества как для новостроек, так и для устаревшего лифтового оборудования. Мутко отметил, что модернизация и цифровая трансформация завода дали возможность увеличить его производительность.
В этом году на заводе запустили производство лифтов для установки в высотных домах. Их скорость составляет два с половиной метра в секунду, а грузоподъемность - до 1,6 тысячи килограммов. Сейчас подходит к завершению разработка безредукторной лебедки, предназначенной для лифтов со скоростью до двух метров в секунду.
По оценкам ДОМ.РФ, ежегодно в России необходима замена тринадцати тысяч устаревших лифтов. При этом показатель будет расти, так как на сегодняшний день около восьмидесяти процентов строящихся многоэтажных домов требуют установки лифтов.
Щербинский лифтостроительный завод начал работу в 1943 году и за это время выпустил свыше 230 тысяч лифтов. С 2019 года ДОМ.РФ реализует меры по стимулированию работы предприятия.