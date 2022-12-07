Мощности Щербинского завода позволят обеспечить лифтами все регионы РФ

В этом году на заводе запустили производство лифтов для установки в высотных домах. Их скорость составляет два с половиной метра в секунду, а грузоподъемность - до 1,6 тысячи килограммов. Сейчас подходит к завершению разработка безредукторной лебедки, предназначенной для лифтов со скоростью до двух метров в секунду.