На конференции «Агрохолдинги России — 2022» спрогнозируют развитие отрасли в 2023 год

На мероприятии запланированы выступления заместителя главы Минсельхоза РФ, представителей «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «Эфко» и концерна «Покровский». Конференция «Агрохолдинги России» станет главным событием проекта «Агроинвестор», завершающим календарный и инвестиционный год в области АПК. Об этом сообщает newsnn.ru. Кроме ключевых производителей, на мероприятие пригласили переработчиков агропродукции, поставщиков техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых, IT-услуг и прочих ресурсов для АПК, экспертов, аналитиков и консультантов в сфере агробизнеса. В 2022 году флагманская конференция «Агроинвестора» состоится в 22-й раз, сообщает newsnn.ru.
Участников деловой программы конференции ожидают эксклюзивные прогнозы и оценки от ведущих экспертов отрасли и аналитиков агрорынка.
Эксперты и представители отраслевых союзов подведут итоги года, расскажут о прогнозах для главных аграрных рынков: зерновых и масличных, молочного животноводства, свиноводства и птицеводства, овощеводства.
Инвестиции в новые технологии станут одной из главных тем беседы. Спикеры расскажут, какие продукты в 2022 году стали для бизнеса самыми привлекательными.
Участников мероприятия ждет конференц-интервью с ключевой фигурой рынка. В этом году конференцию в этом качестве посетит исполнительный директор компании «Эфко» Сергей Иванов.
Помимо этого, в рамках конференции представители операторов аграрного рынка РФ подведут предварительные итоги работы своих компаний в уходящем году, а также расскажут, какие производственные и инвестиционные планы намечены на 2023 год.
Спонсорами и партнерами мероприятия выступят «Деметра-Холдинг», «Ростсельмаш», «ФосАгро-Регион», «Диджитал Агро», «КРОК», «Микопро», «МегаТрон». Информационный партнер конференции — медиахолдинг 1MI.