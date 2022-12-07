На конференции «Агрохолдинги России — 2022» спрогнозируют развитие отрасли в 2023 год

На мероприятии запланированы выступления заместителя главы Минсельхоза РФ, представителей «Черкизово», агрохолдинга «Степь», «Эфко» и концерна «Покровский». Конференция «Агрохолдинги России» станет главным событием проекта «Агроинвестор», завершающим календарный и инвестиционный год в области АПК. Об этом сообщает newsnn.ru. Кроме ключевых производителей, на мероприятие пригласили переработчиков агропродукции, поставщиков техники, оборудования, СЗР, удобрений, комбикормов и их компонентов, финансовых, IT-услуг и прочих ресурсов для АПК, экспертов, аналитиков и консультантов в сфере агробизнеса. В 2022 году флагманская конференция «Агроинвестора» состоится в 22-й раз, сообщает newsnn.ru.