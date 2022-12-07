TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На въезде в Каменск-Уральский произошло ДТП тягача с ГАЗелью

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
На въезде в Каменск-Уральский у тягача на полном ходу оторвало два колеса. Они протаранили ГАЗель, которая ехала по встречке.

ЧП случилось во вторник, 6 декабря, примерно в 16:30 на 91-м километре автодороги Екатеринбург — Курган. У тягача во время езды отвалились два колеса. Они и улетели в ГАЗель, пишет Е1.

В связи с этим обстоятельством грузовик оказался в кювете. От его бампера отлетел целый кусок. Сотрудники ГАИ проводят проверку. Известно, что за рулем тягача находился 45-летний мужчина. За рулем ГАЗели был 49-летний гражданин.

Предварительно установлено, что перед поездкой он не проверил готовность автомобиля. В аварии никто не пострадал.

В Камышлове полицейского отправили в колонию за смертельное ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими в Нижнем ТагилеСтали известны подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-ТюменьЧеловек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень
#ДТП#Новости УрФО#Авария#Грузовик#Трасса#Елена Озерова
Подпишитесь
Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
5 декабря 15:23
Директор УВЗ в Тагиле начал акцию по сбору пожертвований на СВО из зарплаты заводчан
Вчера, 12:30
Мэр Нижнего Тагила объяснил необходимость повышения цен на проезд
Вчера, 11:16
На гауптвахту начали сажать мобилизованных в Елани
Вчера, 07:34
Свердловчане стали чаще восстанавливать авто вместо покупки нового транспорта
Вчера, 10:13
Где купить новогодний подарок в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:57