На въезде в Каменск-Уральский произошло ДТП тягача с ГАЗелью

ЧП случилось во вторник, 6 декабря, примерно в 16:30 на 91-м километре автодороги Екатеринбург — Курган. У тягача во время езды отвалились два колеса. Они и улетели в ГАЗель, пишет Е1.
В связи с этим обстоятельством грузовик оказался в кювете. От его бампера отлетел целый кусок. Сотрудники ГАИ проводят проверку. Известно, что за рулем тягача находился 45-летний мужчина. За рулем ГАЗели был 49-летний гражданин.
Предварительно установлено, что перед поездкой он не проверил готовность автомобиля. В аварии никто не пострадал.