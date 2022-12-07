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Обвиненные в дезертистве жители Ирбита избежали наказания

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Мобилизованных жителей Ирбита, которых обвинили в дезертирстве на СВО, пока не будут привлекать к ответственности за проступок.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, он связался с женами военнослужащих и рассказал им о том, что их мужья покинули линию фронта после пьянки. После этого женщины перестали горячиться.

Он отметил, что командиры части, где находились мобилизованные свердловчане, пошли навтстречу.

Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Провели с ними профилактические беседы, сделали им последнее предупреждение, — отметил Максим Иванов.

Сейчас военнослужащие распределены по разным подразделениям. Отдельную беседу провели сотрудники контрразведки с зачинщиком побега, теперь старшим над ним поставлен опытный контрактник.

«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных в дезертирстве из Ирбита
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#Операция на Украине#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Ирбит#Дезертиры#Военные#Евгения Сафина
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