Обвиненные в дезертистве жители Ирбита избежали наказания

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, он связался с женами военнослужащих и рассказал им о том, что их мужья покинули линию фронта после пьянки. После этого женщины перестали горячиться.
Он отметил, что командиры части, где находились мобилизованные свердловчане, пошли навтстречу.
Привлекать к ответственности парней не будут. Пока не будут. Провели с ними профилактические беседы, сделали им последнее предупреждение, — отметил Максим Иванов.
Сейчас военнослужащие распределены по разным подразделениям. Отдельную беседу провели сотрудники контрразведки с зачинщиком побега, теперь старшим над ним поставлен опытный контрактник.