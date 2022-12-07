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«Одну ведут врачи, другая ревёт»: на улице Ильича в Тагиле произошло ДТП

Сегодня, 14:20
Фото: Андрей Вагонский
Машины столкнулись на улице Ильича в Нижнем Тагиле. ЧП случилось 7 декабря в вечернее время.

О произошедшем TagilCity.ru рассказал очевидец событий. Известно, что авария произошла между улицей Патона и проспектом Дзержинского.

Фото: Андрей Вагонский

По словам тагильчанина Андрея, который проезжал мимо места аварии уже после нее, одну женщину, попавшую в ДТП, врачи вели за руки, а другая сидела и плакала за рулем.

У стоящей на парковке оторвано заднее колесо, за рулём девушка плачет. На вопросы сотрудника ГАИ ничего внятного не может сказать. Шок. Из другой машины девушку выводили врачи под руки, - рассказал Андрей.

Судя по снимкам с места аварии, на месте работают сотрудники ГАИ. Также около места происшествия столпились граждане.

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