«Одну ведут врачи, другая ревёт»: на улице Ильича в Тагиле произошло ДТП

О произошедшем TagilCity.ru рассказал очевидец событий. Известно, что авария произошла между улицей Патона и проспектом Дзержинского.
По словам тагильчанина Андрея, который проезжал мимо места аварии уже после нее, одну женщину, попавшую в ДТП, врачи вели за руки, а другая сидела и плакала за рулем.
У стоящей на парковке оторвано заднее колесо, за рулём девушка плачет. На вопросы сотрудника ГАИ ничего внятного не может сказать. Шок. Из другой машины девушку выводили врачи под руки, - рассказал Андрей.
Судя по снимкам с места аварии, на месте работают сотрудники ГАИ. Также около места происшествия столпились граждане.