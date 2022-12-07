Оформление кредитной карты Тинькофф

Пластиковой картой сегодня никого не удивить, потому что практически каждый рассчитывается таким платежным средством. Кроме привычных дебетовых карт, широкое распространение получили кредитки. Их отличие от дебетовых заключается в том, что клиент получает возможность расплачиваться за товары и услуги кредитными средствами. Деньги предоставляет банк в пределах лимита, который устанавливается индивидуально для каждого клиента, в зависимости от его платежеспособности. В банке Тинькофф кредитка оформляется онлайн и на одобрение заявки необходимо всего две минуты.
Главное преимущество заключается в удобстве расчетов. Практически в каждом магазине имеется платежный терминал, к которому достаточно приложить карту для оплаты товаров. Теперь, для совершения покупок на большую сумму, нет необходимости оформлять в отделении банка кредит. Главное, чтобы на кредитном лимите было достаточно средств. После их списания на оплату покупки, на потраченную сумму будут начисляться проценты по истечении льготного периода. Если деньги вернуть на карту до окончания льготного периода, никаких процентов платить не придется. Сделать это можно через любой платежный терминал, кассу банка или просто переводом с другой карты.
На сайте банка Тинькофф необходимо заполнить заявку на выпуск кредитки. В заявке необходимо указать паспортные данные, личный контактный номер и работодателя, а также уровень дохода. Последний важен тем, что от него зависит на какую сумму банк одобрит кредитный лимит. Сегодня большим спросом пользуются следующие кредитные карты:
Это далеко не полный список кредитных карт, которые можно получить в банке Тинькофф. Их перечень разработан таким образом, чтобы за счет разнообразия условий обслуживания и дополнительных бонусов, каждый клиент мог подобрать оптимальную кредитку.
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