Оформление кредитной карты Тинькофф

Главное преимущество заключается в удобстве расчетов. Практически в каждом магазине имеется платежный терминал, к которому достаточно приложить карту для оплаты товаров. Теперь, для совершения покупок на большую сумму, нет необходимости оформлять в отделении банка кредит. Главное, чтобы на кредитном лимите было достаточно средств. После их списания на оплату покупки, на потраченную сумму будут начисляться проценты по истечении льготного периода. Если деньги вернуть на карту до окончания льготного периода, никаких процентов платить не придется. Сделать это можно через любой платежный терминал, кассу банка или просто переводом с другой карты.