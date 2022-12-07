Поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину под Екатеринбургом

Все произошло 3 декабря. Жительница села рассказала, что погибшую знали многие. Её зовут Елена, у нее остались маленькие дети. Как все случилось, никто не знает, утверждают местные. Им известно только, что женщину сбил товарный поезд.
7 декабря в Первоуральске пройдут похороны погибшей. А следователи тем временем разбираются в обстоятельствах ДТП. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, сбил женщину поезд №2421. Как все произошло, сейчас как раз устанавливается.
Напомним, что в ноябре новый поезд «Орлан» сбил человека по пути из Челябинска в Екатеринбург. Осенью на станции Северка под состав попал 13-летний подросток.