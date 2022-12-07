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Поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину под Екатеринбургом

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
На станции Решеты под Екатеринбургом поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину. Очевидцы утверждают, что она жила неподалеку от места трагедии.

Все произошло 3 декабря. Жительница села рассказала, что погибшую знали многие. Её зовут Елена, у нее остались маленькие дети. Как все случилось, никто не знает, утверждают местные. Им известно только, что женщину сбил товарный поезд.

7 декабря в Первоуральске пройдут похороны погибшей. А следователи тем временем разбираются в обстоятельствах ДТП. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, сбил женщину поезд №2421. Как все произошло, сейчас как раз устанавливается.

Напомним, что в ноябре новый поезд «Орлан» сбил человека по пути из Челябинска в Екатеринбург. Осенью на станции Северка под состав попал 13-летний подросток.

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#Происшествия#Новости УрФО#Поезд#Трагедия#Погибла#Елена Озерова
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