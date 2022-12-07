Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации

Александр Трохов родился в селе Андриановичи в 1984 году. На срочную службу пошел в 2002 году. Имеет медаль за участие в Чеченском конфликте. На «гражданке» серовчанин добросовестно трудился на Надеждинском металлургическом заводе в крупносортном цехе.
Смерть настигла Трохова 23 ноября. У Александра остались сын и дочь. Прощание с мужчиной пройдет в МАУ «Центр досуга «Радуга» 7 декабря в 12:00 по уральскому времени.
Александр Дементьев — уроженец п. г. т. Сосьва. Он родился в 1994 году, в 2012-м окончил местную 4-ю школу. После получения среднего образования служил в звании младшего сержанта на «срочке» в Мотострелковых войсках.
После армии свердловчанин получил высшее образование и также работал на Надеждинском заводе до получения повестки. Он погиб в тот же день, что и земляк Трохов — 23 ноября. С военнослужащим попрощаются в Сосьве 8 декабря в 13:00, сообщает администрация Серовского городского округа.