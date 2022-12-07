Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации

После армии свердловчанин получил высшее образование и также работал на Надеждинском заводе до получения повестки. Он погиб в тот же день, что и земляк Трохов — 23 ноября. С военнослужащим попрощаются в Сосьве 8 декабря в 13:00, сообщает администрация Серовского городского округа.