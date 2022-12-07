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Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации

Сегодня, 04:53
Фото: Администрация Серовского городского округа
Александр Трохов и Александр Дементьев

С двумя погибшими на СВО Александрами простятся в Серовском ГО

Два мужчины из Серовского городского округа — Александр Трохов и Александр Дементьев — отправились на специальную военную операцию ВС РФ на Украине, однако погибли в ходе выполнения боевых задач. Прощание с серовчанами пройдет 7 и 8 декабря.

Александр Трохов родился в селе Андриановичи в 1984 году. На срочную службу пошел в 2002 году. Имеет медаль за участие в Чеченском конфликте. На «гражданке» серовчанин добросовестно трудился на Надеждинском металлургическом заводе в крупносортном цехе.

Смерть настигла Трохова 23 ноября. У Александра остались сын и дочь. Прощание с мужчиной пройдет в МАУ «Центр досуга «Радуга» 7 декабря в 12:00 по уральскому времени.

Александр Трохов
Фото: Администрация Серовского городского округа

Александр Дементьев — уроженец п. г. т. Сосьва. Он родился в 1994 году, в 2012-м окончил местную 4-ю школу. После получения среднего образования служил в звании младшего сержанта на «срочке» в Мотострелковых войсках.

После армии свердловчанин получил высшее образование и также работал на Надеждинском заводе до получения повестки. Он погиб в тот же день, что и земляк Трохов — 23 ноября. С военнослужащим попрощаются в Сосьве 8 декабря в 13:00, сообщает администрация Серовского городского округа.

Александр Дементьев
Фото: Администрация Серовского городского округа
Житель Серова погиб под ракетным ударом на СВО
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