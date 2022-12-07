Появились подробности смерти жительницы Екатеринбурга после секса

Погибшую звали Елена, она работала в алкомаркете. 4 ноября она пригласила к себе домой коллегу, с которым состояла в отношениях. После полового акта девушка ушла в ванную, где потеряла сознание, после чего не смогла прийти в себя и умерла, пишет Е1. Возлюбленный вызвал медиков, но они уже ничем не могли ей помочь.