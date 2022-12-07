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Появились подробности смерти жительницы Екатеринбурга после секса

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
Стали известны подробности смерти 20-летней девушки в квартире в Екатеринбурге. Ранее сообщалось, что после интимной связи с возлюбленным она ушла в ванну, где упала и умерла.

Погибшую звали Елена, она работала в алкомаркете. 4 ноября она пригласила к себе домой коллегу, с которым состояла в отношениях. После полового акта девушка ушла в ванную, где потеряла сознание, после чего не смогла прийти в себя и умерла, пишет Е1. Возлюбленный вызвал медиков, но они уже ничем не могли ей помочь.

Теперь стало известно, что девушка переехала в Екатеринбург из Верхнего Уфалея. Официально причина смерти пока не называется, так как следователи проводят проверку. Источник вышеуказанного издания в правоохранительных органах отметил, что причиной трагедии стал не сам половой акт.

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Сперва существовала версия, что у девушки что-то случилось с сердцем. Однако позже стала рассматриваться и другая версия – передозировка наркотиком.

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