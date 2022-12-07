Правительство Свердловской области выделит на дороги региона 26,6 млрд рублей

Губернатор области отметил, что развитие дорожной инфраструктуры важно не только для повышения качества жизни жителей и гостей Свердловской области, но и для экономического роста региона.
Для сбалансированного развития территорий традиционно нами оказывается большая финансовая помощь нашим муниципальным образованиям, — отметил Евгений Куйвашев.
Дорожный фонд Свердловской области составит более 26,5 млрд рублей. В целом объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам Свердловской области по планам составит более 153 млрд рублей.
Дорожных работ будет много, все они должны быть проведены с высоким качеством и в заданные сроки, — пояснил глава регионального правительства.
Евгений Куйвашев напомнил, что федеральная поддержка позволила раньше срока завершить строительство южного обхода ЕКАДа. В скором времени будет расширен и реконструирован северный обход кольцевой автодороги.
В Нижнем Тагиле с помощью поддержки губернатора были отремонтированы 14,9 км автодорог площадью 179,1 кв.м. Мероприятия выполнялись в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт дорог был выполнен на общую сумму 607,8 млн рублей. Большая часть — 576 млн рублей — средства областного бюджета, а 31,8 млн. рублей — местного.
В 2022 году также продолжились работы на мосту по улице Циолковского. Общий объем средств 160,1 млн рублей, причем 152,1 млн — выделены из федерального бюджета.
К 1 ноября 2022 года эти средства полностью освоены. Теперь администрация Нижнего Тагила обратилась в региональное правительство с просьбой о выделении дополнительного финансирования на продолжение работ по этому объекту.
Ранее дополнительное соглашение на 300 млн рублей из бюджета области было подписано по поводу ремонта Исинского тракта. Изначально стоимость работ составляла 276 млн рублей.