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Премии от губернатора получили педагог и ученица из Нижнего Тагила

Сегодня, 03:38
Фото: Информационный портал Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил денежные премии педагогам и учащимся детских школ искусств. Среди награжденных — преподаватель и ученица из Нижнего Тагила.

За лучшую педагогическую работу года специальной премией отмечена педагог Детской школы искусств № 2 Нижнего Тагила Наталья Емашева. Отличилась и воспитанница Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова Ксения Трубина, она удостоена стипендии в номинации «Юные дарования».

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Всего денежных наград удостоены 28 представителей шести городов Свердловской области — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Лесного, Верхней Салды, Каменска-Уральского.

Ранее 36 представителей общеобразовательной сферы были отмечены региональными денежными наградами за успехи в учебе и педагогике. Определяющим фактором при назначении разовых стипендий стали высокие результаты выступления на профильных олимпиадах различного уровня.    

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