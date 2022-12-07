Пьяный водитель протаранил автомобиль с беременной девушкой из Нижнего Тагила

Известно, что 26-летний водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с Hyundai Sonata. В последней ехали 2 пары молодых людей. Когда очевидцы увидели выходящего из машины виновника ДТП, они поняли, что тот пребывает в неадекватном состоянии.