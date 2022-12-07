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Пьяный водитель протаранил автомобиль с беременной девушкой из Нижнего Тагила

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI
В аварии, совершенной пьяным водителем Nissan Qashqai, пострадали несколько человек — они получили повреждения различной степени тяжести. Среди потерпевших — беременная девушка из Нижнего Тагила. Инцидент случился 5 декабря в 02:00 на 14-м километре Южного подъезда.
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Известно, что 26-летний водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с Hyundai Sonata. В последней ехали 2 пары молодых людей. Когда очевидцы увидели выходящего из машины виновника ДТП, они поняли, что тот пребывает в неадекватном состоянии.

В результате аварии в Демидовскую больницу Нижнего Тагила доставили парня-пассажира Hyundai Sonata: медики поставили диагноз «сотрясение мозга». Двух девушек, в том числе беременную тагильчанку, отпустили домой после осмотра специалистов. У водителя машины-инициатора аварии диагностировали алкогольное опьянение, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на МУ МВД «Нижнетагильское».

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После аварии беременная девушка вышла из авто и рыдала. Очевидцы говорят о том, что она переживала за еще нерожденного малыша.

Таких вот вообще нисколько не жалко, думаю никто бы особо не расстроился, если бы этот водитель кашкая вообще не выжил. Хотелось бы надеяться, что вас накажут по заслугам, — пишет свидетель ДТП в социальных сетях.
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Беременная#Авария#Больница#Демидовская больница#ДТП
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