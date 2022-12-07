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СМИ: Шесть человек претендует на должность главы Горноуральского ГО

Сегодня, 03:26
Фото: 1MI
2 декабря комиссия завершила прием документов по отбору кандидатур на должность главы Горноуральского ГО. Занять должность руководителя пригорода Нижнего Тагила изъявили желание шесть человек, заявили в СМИ.

Первый заочный этап конкурса по отбору кандидатур состоится 27 декабря. Тогда комиссия оценит достоверность сведений, предоставленных кандидатами в заявке. Отмечается, что все они должны быть старше 21 года, иметь высшее образование, а также иметь навыки руководящей работы и стаж в этой области не менее трех лет.

Второй этап состоится очно, его дата пока не назначена. Там члены комиссии проведут собеседования с кандидатами. Желающие стать главой ГГО должны будут представить информацию о себе в виде тезисов, а также предложить варианты решения проблемных вопросов в округе.

По данным ИА «Реальный Тагил», кандидатуры на пост главы ГГО выдвинули:

  • действующий глава ГГО Дмитрий Летников;
  • эколог Рамиль Хакимов;
  • общественный деятель Эдуард Артюгин;
  • руководитель аппарата администрации ГГО Андрей Паньшин;
  • ветеран МВД Александр Шиляев;
  • бывший глава ГГО Николай Кулиш.

Однако информацию о кандидатах на пост главы редакции TagilCity.ru в Думе Горноуральского ГО не подтвердили. На звонок журналиста там ответили, что официальных данных пока нет.

На официальном сайте администрации ГГО действительно немного информации о выборах нового главы округа. Кроме того, в решении Думы о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ГГО не указан состав комиссиии, которая будет принимать решение о назначении на должность.

Напомним, Владимир Летников, сын действующего главы ГГО Дмитрия Летникова был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения весной 2022 года. При этом он являлся оперуполномоченным нижнетагильского отделения полиции № 21.

 

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#Евгения Сафина#Политика#Эксклюзив#ГГО и пригород#Кандидаты#Выборы#Глава
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