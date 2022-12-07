СМИ: Шесть человек претендует на должность главы Горноуральского ГО

Первый заочный этап конкурса по отбору кандидатур состоится 27 декабря. Тогда комиссия оценит достоверность сведений, предоставленных кандидатами в заявке. Отмечается, что все они должны быть старше 21 года, иметь высшее образование, а также иметь навыки руководящей работы и стаж в этой области не менее трех лет.