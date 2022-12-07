Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле

При этом средняя площадь квартир, которые можно арендовать, за год почти не изменилась. В октябре–ноябре прошлого года она была равна 44 квадратных метра, а в текущем году уменьшилась до 43 квадратных метров. А вот средняя ставка найма снизилась с 14 до 12 тысяч рублей.