Спрос на аренду зданий общепита за год вырос в 3 раза в Нижнем Тагиле

Спрос на долгосрочную аренду в Нижнем Тагиле в ноябре 2022 года увеличился на 8,1% по сравнению с ноябрем 2021 года. Однако по отношению к октябрю активность арендаторов снизилась на 9,9%. Самые востребованные объекты — это однокомнатные квартиры, на них приходится 61,2% спроса.
Объем предложений по долгосрочной аренде жилья наоборот уменьшился. В ноябре 2022 года по отношению к октябрю он снизился на 9,4%, а по сравнению с ноябрем 2021 года — на 7,2%. Больше всего в Нижнем Тагиле предлагают снять однокомнатные квартиры, они занимают 47,2% от общего числа объявлений, а двухкомнатные лоты — 36,9%.
При этом средняя площадь квартир, которые можно арендовать, за год почти не изменилась. В октябре–ноябре прошлого года она была равна 44 квадратных метра, а в текущем году уменьшилась до 43 квадратных метров. А вот средняя ставка найма снизилась с 14 до 12 тысяч рублей.
Стоимость аренды самых востребованных лотов (1- и 2-комнатные квартиры) держится в Нижнем Тагиле на том же уровне, а студии даже подорожали. При стабилизации текущей экономической обстановки возможно и возвращение показателей спроса на прежний уровень, — рассказал TagilCity.ru руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
Согласно статистике, в ноябре 2022 года спрос на аренду коммерческих объектов в Нижнем Тагиле возрос на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а к ноябрю 2021 года — на 7,2%. Объем предложения вырос вслед за спросом.
Так, число объявлений об аренде коммерческой недвижимости в ноябре в Нижнем Тагиле выросло за год на 9,7%, а за прошедший месяц примерно на 0,2%. Больше всего увеличилось число предложений от автосервисов (+60%).
Чаще всего в Нижнем Тагиле коммерсанты в последний месяц осени хотели снять здания общепита (спрос за год вырос в три раза), склады (+28,9%), а также торговые площади (+13,4%).
При этом арендная ставка на коммерческую недвижимость в Нижнем Тагиле за год и за месяц не поменялось. Она составила 25 тысяч рублей, — отметил руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито» Олег Изотов.