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Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда

Сегодня, 11:05
Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила повысится до 24 рублей в середине декабря.

Региональная энергетическая комиссия утвердила новый тариф в общественном транспорте Нижнего Тагила. Теперь одна поездка в трамваях, автобусах и маршрутках будет стоить для пассажиров 24 рубля.

Новые тарифы начинают действовать через 10 дней после опубликования постановления РЭК, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На 7 декабря постановление пока не опубликовано, однако это будет сделано в ближайшее время. Поэтому ожидать повышения стоимости проезда можно примерно к 20-м числам декабря.

Напомним, о необходимости повышения тарифов на общественный транспорт в Нижнем Тагиле рассказал мэр города Владислав Пинаев. Он отметил, что это поможет перевозчикам обновить автопарк и привести в порядок уже имеющиеся автобусы и маршрутки.

До 24 рублей повысится цена проезда на общественном транспорте в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Автобусы#Трамваи#РЭК#Проезд
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