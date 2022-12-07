Стало известно, когда в Нижнем Тагиле повысится стоимость проезда

Региональная энергетическая комиссия утвердила новый тариф в общественном транспорте Нижнего Тагила. Теперь одна поездка в трамваях, автобусах и маршрутках будет стоить для пассажиров 24 рубля.
Новые тарифы начинают действовать через 10 дней после опубликования постановления РЭК, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
На 7 декабря постановление пока не опубликовано, однако это будет сделано в ближайшее время. Поэтому ожидать повышения стоимости проезда можно примерно к 20-м числам декабря.
Напомним, о необходимости повышения тарифов на общественный транспорт в Нижнем Тагиле рассказал мэр города Владислав Пинаев. Он отметил, что это поможет перевозчикам обновить автопарк и привести в порядок уже имеющиеся автобусы и маршрутки.