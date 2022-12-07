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Свердловские подростки остались на соревнованиях без тренера из-за ее инсульта

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI
Подростки из Свердловской области устроили бойкот во время соревнований в Санкт-Петербурге. Им пришлось уехать домой.

В конце ноября тренер Клавдия Полновок приехала на соревнования по фехтованию в Северную столицу вместе со своей командой. Ночью перед турниром ей стало плохо. Тогда дети позвали администрацию отеля. Они подумали, что женщина пьяна. Через 15 часов выяснилось, что у Клавдии инсульт, её увезли в больницу, передает «Урал Мэш».

Дочь тренера попыталась связаться с Федерацией фехтования, но там проигнорировали. Дети остались одни. Самому старшему среди них 16 лет.

В результате ребятам пришлось самостоятельно лететь домой. В аэропорту их встретили родители. Теперь спортсменов хотят исключить из соревнований. Федерация с претензиями не согласна — утверждает, что помогла всем, чем смогла оставшимся одним детям.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Соревнования#Турнир#Инсульт#Тренер
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