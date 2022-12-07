Свердловские подростки остались на соревнованиях без тренера из-за ее инсульта

В конце ноября тренер Клавдия Полновок приехала на соревнования по фехтованию в Северную столицу вместе со своей командой. Ночью перед турниром ей стало плохо. Тогда дети позвали администрацию отеля. Они подумали, что женщина пьяна. Через 15 часов выяснилось, что у Клавдии инсульт, её увезли в больницу, передает «Урал Мэш».



Дочь тренера попыталась связаться с Федерацией фехтования, но там проигнорировали. Дети остались одни. Самому старшему среди них 16 лет.