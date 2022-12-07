УБРиР получил штраф за травму сотрудницы в Екатеринбурге

Теперь же суд оштрафовал организацию за нарушение требований по охране труда, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
О том, что сотрудница травмировалась, начальник узнал в этот же день. Также в этот же день пострадавшая рассказала руководству об открытии больничного листа. В тот же день работодатель должен был сообщить о произошедшем в Государственную инспекцию труда Свердловской области, но сделал это лишь следующей зимой.
В результате сотрудники инспекции составили в отношении «УБРиР» протокол по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Затем юрлицу назначили наказание - 50 тысяч рублей штрафа.
Далее представитель юрлица обратился с жалобой в Свердловский областной суд, в которой просил заменить назначенный штраф на предупреждение. Однако Свердловский областной суд признал наказание справедливым. Решение было оставлено без изменений и вступило в силу.