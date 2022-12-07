УБРиР получил штраф за травму сотрудницы в Екатеринбурге

О том, что сотрудница травмировалась, начальник узнал в этот же день. Также в этот же день пострадавшая рассказала руководству об открытии больничного листа. В тот же день работодатель должен был сообщить о произошедшем в Государственную инспекцию труда Свердловской области, но сделал это лишь следующей зимой.