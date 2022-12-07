В 2021–2022 годах в России при участии ДОМ.РФ построили свыше 7,7 млн кв. м жилья

На совещании с руководством российских субъектов гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко обратил внимание на тот факт, что за последние три года госкорпорация осуществила переход на принцип работы компании полного цикла. Регионам предлагают комплексные решения, направленные на развитие отечественного рынка жилья, а также на формирование условий для обеспечения повышения качества жизни населения, сообщает информагентство ТАСС.
«Предварительный результат по одному из ключевых направлений — вовлечению в оборот неиспользуемых федеральных земель — говорит об актуальности предлагаемых нами решений для застройщиков», — констатировал Мутко.
Компания ДОМ.РФ в уходящем году вовлекла в хозяйственный оборот 2,1 тысячи гектаров земельных участков в 51 субъекте РФ, на которых можно построить до восьми миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
На землях ДОМ.РФ на территориях 21 субъекта была одобрена реализация 51 проекта комплексного развития территорий. Специалисты сообщили, что общий градостроительный потенциал оценивается в 10,7 миллиона квадратов. В 13 российских субъектах уже реализуют 16 проектов. Градостроительный потенциал составляет 1,98 миллиона квадратов.
Цивилизованный рынок аренды имеет огромный потенциал для дальнейшего эффективного развития, заявил Мутко. Властям субъектов предоставили возможности существенно улучшить жилищные условия представителей ряда категорий населения.
ДОМ.РФ в уходящем году дал старт пяти новым арендным проектам в Якутии, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге и Москве. Портфель структуры насчитывает на данный момент 16 студенческих, льготных, корпоративных и коммерческих арендных домов на 10 тысяч квартир в семи российских субъектах.
Банк ДОМ.РФ продолжает активно кредитовать застройщиков. Он обеспечил финансирование возведения 27 миллионов квадратов жилья на территориях 42 регионов государства для 555 тысяч семей.
По итогам первых 11 месяцев уходящего года был зафиксирован рост портфеля проектного финансирования банка ДОМ.РФ на 1,6 триллиона рублей. Он достиг в результате отметки в 3,7 триллиона рублей. В компании уточнили, что это — треть отечественного рынка.