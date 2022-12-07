В 2021–2022 годах в России при участии ДОМ.РФ построили свыше 7,7 млн кв. м жилья

На совещании с руководством российских субъектов гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко обратил внимание на тот факт, что за последние три года госкорпорация осуществила переход на принцип работы компании полного цикла. Регионам предлагают комплексные решения, направленные на развитие отечественного рынка жилья, а также на формирование условий для обеспечения повышения качества жизни населения, сообщает информагентство ТАСС .