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В Камышлове полицейского отправили в колонию за смертельное ДТП

Сегодня, 09:25
За смертельное ДТП полицейский из Камышлова отправился в колонию-поселение.

Мужчину приговорили к 3,6 годам лишения свободы. Все это из-за того, что его признали виновным в ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Также осужденного обязали выплатить 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации пострадавшей стороне.

Отмечается, что сама авария произошла в конце лета прошлого года. Тогда полицейский ехал за рулем Lada по Камышлову вместе с пассажиром. Оба были не пристегнуты.

В какой-то момент машина выехала на встречку, при этом на участке стоял знак «Обгон запрещен». По своей полосе ехала машина Hyundai. Оба свернули на обочину, чтобы избежать аварии. Однако там они столкнулись. В результате ДТП скончался пассажир, который ехал на Lada c полицейским.

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#Происшествия#Новости УрФО#Камышлов#Колония#Погибшие в дтп#Смертельное дтп#Елена Озерова
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