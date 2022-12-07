В Камышлове полицейского отправили в колонию за смертельное ДТП

Мужчину приговорили к 3,6 годам лишения свободы. Все это из-за того, что его признали виновным в ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Также осужденного обязали выплатить 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации пострадавшей стороне.
Отмечается, что сама авария произошла в конце лета прошлого года. Тогда полицейский ехал за рулем Lada по Камышлову вместе с пассажиром. Оба были не пристегнуты.
В какой-то момент машина выехала на встречку, при этом на участке стоял знак «Обгон запрещен». По своей полосе ехала машина Hyundai. Оба свернули на обочину, чтобы избежать аварии. Однако там они столкнулись. В результате ДТП скончался пассажир, который ехал на Lada c полицейским.