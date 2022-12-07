Житель Серова нашел пропавшую тещу в морге

Родственники погибшей рассказали «КП-Екатеринбург», что прибывшие на вызов медработники отказали серовчанке в госпитализации, сославшись на симптомы остеохондроза. Близкие все-таки настояли на том, чтобы свердловчанку забрали в больницу. С 4 декабря семья Лукашовой начала поиски: люди хотели узнать, что с женщиной все в порядке, однако ни одно медицинское учреждение не подтверждало поступление местной жительницы. Поиски завершились в морге — туда погибшую от биологических причин Любовь доставили сразу из скорой помощи с пометкой «неопознанная».