Житель Серова нашел пропавшую тещу в морге

Ранее женщина работала социальным работником, носила звание почетного донора и ветерана труда, но страдала от гипертонии и жжения в груди. 3 декабря жительница поселка Красноярка под Серовым пожаловалась на плохое состояние и дискомфорт в грудной клетке. До этого Любовь уже была пациенткой кардиологического отделения местной больницы.
Родственники погибшей рассказали «КП-Екатеринбург», что прибывшие на вызов медработники отказали серовчанке в госпитализации, сославшись на симптомы остеохондроза. Близкие все-таки настояли на том, чтобы свердловчанку забрали в больницу. С 4 декабря семья Лукашовой начала поиски: люди хотели узнать, что с женщиной все в порядке, однако ни одно медицинское учреждение не подтверждало поступление местной жительницы. Поиски завершились в морге — туда погибшую от биологических причин Любовь доставили сразу из скорой помощи с пометкой «неопознанная».
Похороны Любови Лукашовой назначены на 8 декабря. После траурной церемонии члены семьи намерены обратиться в прокуратуру для дальнейших разбирательств в случившемся.