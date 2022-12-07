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Житель Серова нашел пропавшую тещу в морге

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Родные и близкие практически сутки искали тещу по медицинским учреждениям в Серове, однако нашли ее в морге. Тело 71-летней Любови Лукашовой находилось в учреждении для покойников с пометкой «неопознанная».
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Ранее женщина работала социальным работником, носила звание почетного донора и ветерана труда, но страдала от гипертонии и жжения в груди. 3 декабря жительница поселка Красноярка под Серовым пожаловалась на плохое состояние и дискомфорт в грудной клетке. До этого Любовь уже была пациенткой кардиологического отделения местной больницы.

Родственники погибшей рассказали «КП-Екатеринбург», что прибывшие на вызов медработники отказали серовчанке в госпитализации, сославшись на симптомы остеохондроза. Близкие все-таки настояли на том, чтобы свердловчанку забрали в больницу. С 4 декабря семья Лукашовой начала поиски: люди хотели узнать, что с женщиной все в порядке, однако ни одно медицинское учреждение не подтверждало поступление местной жительницы. Поиски завершились в морге — туда погибшую от биологических причин Любовь доставили сразу из скорой помощи с пометкой «неопознанная».

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Похороны Любови Лукашовой назначены на 8 декабря. После траурной церемонии члены семьи намерены обратиться в прокуратуру для дальнейших разбирательств в случившемся.

#Анна Варнакина#Происшествия#Серов#Смерть#Морг#Скорая помощь#Прокуратура#Больница
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