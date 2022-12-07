Жительница Тагила нашла пропавшую дочь у следователя

Ранее, 6 декабря. сотрудники ОП №17 выманили из квартиры школьницу, выключив свет, и увезли в отдел без родителей и адвоката, пишет Е1.
Мать нашла ребенка, но в кабинет следователя ее не пустили. По ее словам, дочка там просидела более 6 часов. Следователю школьница давала показания об изнасиловании. Подозреваемый – брат девушки.
Светлана, мать школьницы, настаивает, что опрашивать 17-летнюю девушку без родителя – незаконно.
Всё это время проходили следственные действия — очная ставка с несовершеннолетним мальчиком, который, предположительно, был ее половым партнером. Дочь жаловалась, что плохо себя чувствует, — сообщила рассказала мать школьницы.
Также по словам матери, за время нахождения у следователя у девушки случилась истерика. Она утверждает, что школьницу не покормили.