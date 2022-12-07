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Жительница Тагила нашла пропавшую дочь у следователя

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
В кабинете в следователя нашла свою пропавшую дочь жительница Нижнего Тагила.

Ранее,  6 декабря. сотрудники ОП №17 выманили из квартиры школьницу, выключив свет, и увезли в отдел без родителей и адвоката, пишет Е1.

Мать нашла ребенка, но в кабинет следователя ее не пустили. По ее словам, дочка там просидела более 6 часов. Следователю школьница давала показания об изнасиловании. Подозреваемый – брат девушки.

Светлана, мать школьницы, настаивает, что опрашивать 17-летнюю девушку без родителя – незаконно.

Всё это время проходили следственные действия — очная ставка с несовершеннолетним мальчиком, который, предположительно, был ее половым партнером. Дочь жаловалась, что плохо себя чувствует, — сообщила рассказала мать школьницы.

Также по словам матери, за время нахождения у следователя у девушки случилась истерика. Она утверждает, что школьницу не покормили.

Полиция скрутила и увезла школьницу, обвинившую своего брата в изнасиловании
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Следователь#Изнасилование#Школьница
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