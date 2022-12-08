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55-летний пенсионер из Новоуральска погиб в зоне СВО

Сегодня, 07:12
Фото: Вячеслав Тюменцев
Валерий Парфирьев
55-летний заводчанин на пенсии Валерий Парфирьев уехал на территорию проведения спецоперации ВС РФ на Украине в октябре текущего года. Житель Новоуральска скончался в ходе выполнения боевых задач.

Мужчина переехал в Новоуральск в 1989 году, устроился на работу в Уральском автомоторном заводе. С декабря 1985-го по 1993-ий проходил военную службу по контракту, с 1993 по 2000 служил в ОВО при УВД. С того же года по апрель 2009-го работал в правоохранительных органах Невьянска.

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После выхода на пенсию Валерий Парфирьев организовал собственный бизнес, имел активную жизненную позицию. У погибшего остались трое сыновей. Со слов главы Новоуральского ГО Вячеслава Тюменцева, мужчина был патриотом. В зону проведения спецоперации Валерий Зиннурович уехал самостоятельно, когда в России объявили частичную мобилизацию.

Прощание с погибшим пройдет 9 декабря в 12:30 по уральскому времени.

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