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Абрамченко: Подведены итоги «Зелёной премии»

Сегодня, 17:25
Фото: reo.ru
Москва, Московская и Нижегородская области заняли верхние строчки топ-20 регионов в сфере обращения с отходами. Рейтинг сформирован в рамках «Зеленой премии — 2022». Сотрудники РЭО озвучили, по каким критериям проходил отбор.

В 2022 году РЭО ввел новый показатель — качества готовности региона к инвестированию в инфраструктуру по обращению с ТКО. Об этом сообщили newsnn.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала высокую оценку успехам Чувашской Республики, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей, которые в этом году впервые попали в топ-10 регионов. Помимо них, лидерами роста стали Республика Татарстан, Ульяновская область, Республика Марий Эл и Брянская область.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что уже второй год подряд подводятся итоги «Зелёной премии». По результатам текущего года в номинации «Регионы России» первое и второе место разделили Московская область и Москва. Третью позицию заняла Нижегородская область. В целом отличились 20 регионов. Инвестиционную достаточность региона оценивали на основе плана по территориальной схеме до 2024 года. Внимание обращалось на активность подготовки региона к введению мощностей по обработке и утилизации. Буцаев надеется, что этот рейтинг будет и дальше стимулировать регионы на развитие инфраструктуры обращения с ТКО.

В основе рейтинга — сумма статистической и социологической оценок. Также во внимание берутся охват населения раздельным сбором отходов, динамика показателей обработки и утилизации ТКО, стабильность оказания услуги по обращению с ТКО, разъяснительная работа с гражданами, организация экоакций и мероприятий, взаимодействие с волонтерскими движениями.

Мероприятие является частью плана по реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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