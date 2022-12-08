Абрамченко: Подведены итоги «Зелёной премии»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что уже второй год подряд подводятся итоги «Зелёной премии». По результатам текущего года в номинации «Регионы России» первое и второе место разделили Московская область и Москва. Третью позицию заняла Нижегородская область. В целом отличились 20 регионов. Инвестиционную достаточность региона оценивали на основе плана по территориальной схеме до 2024 года. Внимание обращалось на активность подготовки региона к введению мощностей по обработке и утилизации. Буцаев надеется, что этот рейтинг будет и дальше стимулировать регионы на развитие инфраструктуры обращения с ТКО.