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Бастрыкин проконтролирует дело пропавшей на свадьбе жительницы Североуральска

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе дела пропавшей на свадьбе год назад жительницы Североуральска. Яна Балабанова исчезла в 2021 году.
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Докладывать о ходе расследования поручено начальнику следственного управления следкома Свердловской области Михаилу Богинскому. Бастрыкин хочет знать о проведении соответствующих мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Александр Бастрыкин взял дело на контроль после выхода передачи о пропавшей свердловчанке в эфир на всероссийском канале. В телепрограмме инцидент обсудили в подробностях. Более того, прозвучала информация о том, что пропажа девушки из Североуральска может носить криминальный характер.

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