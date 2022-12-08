Бастрыкин проконтролирует дело пропавшей на свадьбе жительницы Североуральска

Докладывать о ходе расследования поручено начальнику следственного управления следкома Свердловской области Михаилу Богинскому. Бастрыкин хочет знать о проведении соответствующих мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Александр Бастрыкин взял дело на контроль после выхода передачи о пропавшей свердловчанке в эфир на всероссийском канале. В телепрограмме инцидент обсудили в подробностях. Более того, прозвучала информация о том, что пропажа девушки из Североуральска может носить криминальный характер.