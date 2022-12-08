Бастрыкин проконтролирует дело пропавшей на свадьбе жительницы Североуральска

Александр Бастрыкин взял дело на контроль после выхода передачи о пропавшей свердловчанке в эфир на всероссийском канале. В телепрограмме инцидент обсудили в подробностях. Более того, прозвучала информация о том, что пропажа девушки из Североуральска может носить криминальный характер.