Беспалов: Мы представим новые торговые марки взамен ушедшим иностранным брендам

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе 2022 года доля импортных крепких и других напитков составляла 20,4%, но после февраля этот показатель пошел вниз. Причем как в денежном, так и в количественном выражении. Беспалов напомнил, что Россия отстаивает свою продовольственную безопасность, и заявил, что покупатели ощутят лишь временный дискомфорт из-за отсутствия раскрученных брендов. По его мнению, российский бизнес активно замещает освободившиеся ниши.