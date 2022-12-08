Беспалов: Мы представим новые торговые марки взамен ушедшим иностранным брендам

По его словам, уход из России известных иностранных ликеров освободил место для отечественных товаров этой категории.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе 2022 года доля импортных крепких и других напитков составляла 20,4%, но после февраля этот показатель пошел вниз. Причем как в денежном, так и в количественном выражении. Беспалов напомнил, что Россия отстаивает свою продовольственную безопасность, и заявил, что покупатели ощутят лишь временный дискомфорт из-за отсутствия раскрученных брендов. По его мнению, российский бизнес активно замещает освободившиеся ниши.
Так, свой бизнес в РФ сократили итальянская компания Davide Campari-Milano NV (ликер Aperol), а также чешский производитель ликеров Jan Becher - Karlovarska Becherovka (ликер «Бехеровка»).
«Как только мы поняли, что можем обеспечить качество, сразу выпустили новые торговые марки, ни в чем не уступающие напиткам этих иностранных брендов», - отметил Беспалов.
По данным NF GROUP, в этом году о приостановке деятельности в России заявили более 180 известных брендов. При этом 17 международных компаний провели ребрендинг. Так, с российского рынка ушла американская компания Beam Suntory (бурбон Jim Beam), а совместное предприятие Maxxium Russia продают российскому менеджменту.
Соответствие экспертных оценок статистическим сведениям можно будет проанализировать, когда ФТС официально обнародует обобщенные данные за 2022 год, публикация которых ранее была приостановлена.