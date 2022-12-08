Ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле ждали долгие годы. На 2023 год образовательное учреждение получило финансирование в рамках федеральной программы «Модернизация образовательных организаций». Школа была основана в 1936 году, а с 1959 года получила статус школы с преподаванием ряда предметов на немецком языке. Сейчас ученики образовательного учреждения изучают три языка: немецкий, английский и французский. В 2011 году оно было переименовано в школу с углубленным изучением отдельных предметов.