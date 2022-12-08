Ремонт школы № 32 в Нижнем Тагиле ждали долгие годы. На 2023 год образовательное учреждение получило финансирование в рамках федеральной программы «Модернизация образовательных организаций». Школа была основана в 1936 году, а с 1959 года получила статус школы с преподаванием ряда предметов на немецком языке. Сейчас ученики образовательного учреждения изучают три языка: немецкий, английский и французский. В 2011 году оно было переименовано в школу с углубленным изучением отдельных предметов.
С третьей четверти ученики школы № 32 будут распределены по другим школам.
Мы получили лицензию на проведение образовательной деятельности в трех образовательных учреждениях Нижнего Тагила: гимназии № 18, школе № 44 и Горно-металлургической школе. Все они располагаются недалеко от школы № 32. Дети распределены исходя из возможности зданий тех школ, куда мы переходим учиться — рассказала TagilCity.ru директор МБОУ СОШ № 32 Галина Масликова.
Она отметила, что в ГМШ в основном будут учиться дети с первого по третьи классы, четвертые-седьмые классы отправятся в гимназию № 18, а восьмые-одиннадцатые классы — в школу № 44.
В нашем здании со второй смены у нас учились вторые, третьи и шестые классы. Сейчас к ним добавятся еще седьмые и восьмые классы. Остальные ученики продолжат учиться с первой смены,— отметила директор.
Многим тагильским учителям из школы №32 во время капремонта придется работать сразу в трех зданиях. Сейчас администрация школы выстраивает логистику.
В начальной школе в большей степени работает основной учитель, там будет проще. Учителя-предметники ведут там немецкий язык, музыку, ИЗО и физкультуру. Нагрузку будем распеределять по определенным дням, — пояснила Галина Масликова.
По ее словам, преварительно учителей физкультуры планируется назначить на одно здание. Для этого необходимо будет менять тарификацию.
Планируется, что капитальный ремонт тагильской школы с углубленным изучением отдельных предметов будет окончен к январю 2024 года.
Все работы подрядчику необходимо окончить в течение одного календарного года. К 31 декабря 2023 года мы должны заехать в здание на улице Карла-Маркса, 67. В этом уверила и замминистра образования Свердловской области, — отметила директор.
По словам Галины Масликовой, выделенное финансирование покроет все неучтенные проектом работы, которые могут вскыться во время капремонта.
Пока не известно как будет выглядеть школа № 32 после проведения капитального ремонта. Сейчас у нас есть проект на планировку и оборудование. А вот дизайн-проект будет выполнять организация, которая выиграет конкурсный отбор на проведение работ, его мы получим позже, — пояснила собеседница.
Конкурс по поиску подрядчика на проведение капитального ремонта школы пока не объявлен. Он состоится после того, как будет принят бюджет Нижнего Тагила на 2023 год.
Бюджет города будет принят 22 декабря, однако сейчас уже началась серьезная подготовка. Администрация города делает все возможное, чтобы найти подрядчика своевременно и быстро, — рассказала директор школы № 32.
Финансирование на работы будет из трех источников: федеральной программы «Модернизация образовательных организаций», а также областного и местного бюджетов.
Сам капремонт будет оплачен из федерального бюджета. На приобретение оборудования в большей части нагрузка ложится на областной бюджет и часть на муниципальный, работы по благоустройству проведут из местного бюджета, — пояснила Галина Масликова.
Напомним, в Нижнем Тагиле после капремонта за последние пять лет открылись школы № 56, 72, 23, 24, 85, 12 и 8. Сейчас строители обновляют школу № 48. Также планируется отреставрировать школу № 25 на Старателе.