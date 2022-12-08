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Больше недели 22-летний парень не выходит на связь с родными в Екатеринбурге

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Сотрудники правоохранительных органов и представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 22-летнего Семена Быстрых из Екатеринбурга, о местонахождении которого нет известий с 30 ноября.
Ориентировка на Семена Быстрых
Фото: ЛизаАлерт

Известно, что рост парня составляет 1 метр 80 сантиметров. Семен черноволосый и кареглазый мужчина худощавого телосложения. О том, в какую конкретно одежду молодой человек был одет в день своего исчезновения, родственники потерявшегося не знают.

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Последние известия о жизни и здоровье Семена датируются 30-м ноября. С этого момента о судьбе жителя Екатеринбурга нет известий. Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» на официальном сайте просят неравнодушных жителей столицы Свердловской области сообщить имеющуюся информацию о местоположении Быстрых по номерам: 8 800 700-54-52 или 112.

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