Больше недели 22-летний парень не выходит на связь с родными в Екатеринбурге

Известно, что рост парня составляет 1 метр 80 сантиметров. Семен черноволосый и кареглазый мужчина худощавого телосложения. О том, в какую конкретно одежду молодой человек был одет в день своего исчезновения, родственники потерявшегося не знают.
Последние известия о жизни и здоровье Семена датируются 30-м ноября. С этого момента о судьбе жителя Екатеринбурга нет известий. Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» на официальном сайте просят неравнодушных жителей столицы Свердловской области сообщить имеющуюся информацию о местоположении Быстрых по номерам: 8 800 700-54-52 или 112.