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Больше половины заболевших ОРВИ за неделю в Свердловской области — дети

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Больше половины заболевших ОРВИ в Свердловской области за одну неделю — это дети. Их доля составляет 61%. Всего с 28 ноября по 4 декабря было выявлено более 46,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

Заболеваемость ОРВИ и пневмонией продолжает рост в Свердловской области. Так, за неделю в регионе зафиксировано 46,3 тысячи случаев ОРВИ и 628 случаев внебольничных пневмоний.

Таким образом заболеваемость ОРВИ по сравнению с прошлой неделей выросла на 24%. Это выше среднего многолетнего уровня почти на 40%.

Специалисты Роспотребнадзора за неделю обследовали в лабораториях материалы 198 человек. Установлено, что 12,6% случаев приходятся на грипп. Также были выделены метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Неблагополучными по заболеваемости муниципалитетами признаны Богдановичский ГО, Асбестовский ГО, Рефтинский ГО, Чкаловский район Екатеринбурга, Сухой Лог и ЗАТО Свободный. 

Заболеваемость пневмонией при этом выросла на 16,51%. Больше всего среди заболевших взрослых. Их доля составила 66,72%. Неблагополучными муниципалитетами признаны: Каменский ГО, Слободо-Туринский МР, ГО Рефтинский, ГО Дегтярск, ГО Краснотурьинск, Полевской ГО, ГО Нижняя Салда, Горноуральский ГО, Асбестовский ГО, МО Город Каменск-Уральский.

#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Дети#Заболеваемость#Статистика
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