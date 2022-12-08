Больше половины заболевших ОРВИ за неделю в Свердловской области — дети

Специалисты Роспотребнадзора за неделю обследовали в лабораториях материалы 198 человек. Установлено, что 12,6% случаев приходятся на грипп. Также были выделены метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Неблагополучными по заболеваемости муниципалитетами признаны Богдановичский ГО, Асбестовский ГО, Рефтинский ГО, Чкаловский район Екатеринбурга, Сухой Лог и ЗАТО Свободный.

Заболеваемость пневмонией при этом выросла на 16,51%. Больше всего среди заболевших взрослых. Их доля составила 66,72%. Неблагополучными муниципалитетами признаны: Каменский ГО, Слободо-Туринский МР, ГО Рефтинский, ГО Дегтярск, ГО Краснотурьинск, Полевской ГО, ГО Нижняя Салда, Горноуральский ГО, Асбестовский ГО, МО Город Каменск-Уральский.