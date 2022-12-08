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Глава управления культуры уволен из-за коррупции в Полевском

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
Из-за коррупции в Полевском уволили главу управления культуры. Без должности остался Максим Незлобин – брат знаменитого юмориста из Comedy Club Александра Незлобина. Чиновника осудили на пять лет колонии общего режима.

По данным пресс-службы прокуратуры, Незлобина уволили в связи с утратой доверия. В конце весны Максим Незлобин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном участии в бизнес-деятельности, получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом 4 млн рублей.

Тогда же главного бухгалтера управления культуры Людмилу Лещеву признали виновной в пособничестве в мошенничестве. Её оштрафовали на 200 тысяч рублей. И она, и Незлобин, с решением не согласились и попытались обжаловать их.

Однако, по данным следствия, Незлобин и Лещева сговорились и устраивали на работу в управление людей, которые на самом деле не выполняли работу, а были трудоустроены фиктивно. Целью было получение денег несуществующих работников.

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Также следователи полагают, что Незлобин получил взятку от директора МБУК ГЦД «Азов» в размере 750 тысяч рублей за общее покровительство. Поэтому суд оставил изначальное решение без изменений. Также в течение 5 лет Незлобин не сможет занимать никакие должности на госслужбе. 

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Взятка#Коррупция#Срок#Тюрьма
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