Глава управления культуры уволен из-за коррупции в Полевском

По данным пресс-службы прокуратуры, Незлобина уволили в связи с утратой доверия. В конце весны Максим Незлобин был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном участии в бизнес-деятельности, получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет колонии общего режима со штрафом 4 млн рублей.
Тогда же главного бухгалтера управления культуры Людмилу Лещеву признали виновной в пособничестве в мошенничестве. Её оштрафовали на 200 тысяч рублей. И она, и Незлобин, с решением не согласились и попытались обжаловать их.
Однако, по данным следствия, Незлобин и Лещева сговорились и устраивали на работу в управление людей, которые на самом деле не выполняли работу, а были трудоустроены фиктивно. Целью было получение денег несуществующих работников.
Также следователи полагают, что Незлобин получил взятку от директора МБУК ГЦД «Азов» в размере 750 тысяч рублей за общее покровительство. Поэтому суд оставил изначальное решение без изменений. Также в течение 5 лет Незлобин не сможет занимать никакие должности на госслужбе.