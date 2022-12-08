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Губернатор Подмосковья высоко оценил успехи учащихся Физтех-лицея на олимпиаде

Сегодня, 19:00
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Андрей Воробьев, глава Московской области, похвалил учеников Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в связи с успехом на олимпиаде по экспериментальной физике, которая прошла в Белоруссии с 20 по 28 ноября. Поздравив победителей, губернатор передал лицею ценный подарок.

Талантливые ребята из разных государств каждый год принимают участие в олимпиаде. В этом году на ней встретились свыше 300 юных физиков из 12 регионов Республики Беларусь и Российской Федерации. Учащиеся долгопрудненского Физтех-лицея завоевали на олимпиаде 34 медали.

Ребята рассказали Андрею Воробьеву, как проходили мероприятия олимпиады, а также о том, как они к ней готовились. Ученики поделились с губернатором и своими планами на будущее, а глава региона, в свою очередь, сделал Физтех-лицею ценный подарок — новый автобус. Теперь ученики смогут с комфортом ездить на олимпиады. Об этом информируют Новые известия.

Губернатор региона назвал победы подмосковной команды настоящим чудом. Ребята привезли в область 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, полученных на Международной олимпиаде по экспериментальной физике в личном зачете. Кроме того, они стали обладателями Гран-при в младшей лиге и заняли два первых места в старшей. “Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку Физтеха”, – сказал Андрей Воробьев.

Ученики лицея рассказали губернатору о традиции, которую они соблюдают перед стартом состязаний. Это — «Волшебная пятюня». Ребята соприкасаются друг с другом открытыми ладонями и верят, что это помогает им в победе.

Подмосковная команда юных физиков преподнесла Андрею Воробьеву в подарок флаг Физтех-лицея со своими автографами. Глава региона пообещал оборудовать в учебном заведении лабораторный корпус, чтобы идеи талантливых учеников могли быть воплощены на практике. Он предложил ребятам вместе подумать над тем, какое оборудование нужно купить.

Коллективы, участвовавшие в олимпиаде, состояли из 4 учеников и руководителя. Соревнования в командном зачете проводились раздельно в двух лигах – младшей (8 и 9 классы) и старшей (10 и 11 классы). Каждая команда состояла из учеников разных классов. Ребята также принимали участие в индивидуальных состязаниях в личном зачете.

Каждый из трех туров олимпиады, в которых нужно было решить две экспериментальные задачи, длился пять часов. Оценка работ проводилась международным жюри.

Команду Московской области подготовили опытные наставники — учителя и выпускники лицея (студенты МФТИ — лауреаты и призеры международных олимпиад по физике в прошлом). 

Физтех-лицей принял участие в этой олимпиаде по экспериментальной физике в четвертый раз. В 2018 году команда Физтеха привезла в область четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 — одну золотую награду, а в 2021 году — три золотые медали.

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