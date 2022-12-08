Губернатор Подмосковья высоко оценил успехи учащихся Физтех-лицея на олимпиаде

Ребята рассказали Андрею Воробьеву, как проходили мероприятия олимпиады, а также о том, как они к ней готовились. Ученики поделились с губернатором и своими планами на будущее, а глава региона, в свою очередь, сделал Физтех-лицею ценный подарок — новый автобус. Теперь ученики смогут с комфортом ездить на олимпиады. Об этом информируют Новые известия.