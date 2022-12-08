Губернатор Подмосковья высоко оценил успехи учащихся Физтех-лицея на олимпиаде

Талантливые ребята из разных государств каждый год принимают участие в олимпиаде. В этом году на ней встретились свыше 300 юных физиков из 12 регионов Республики Беларусь и Российской Федерации. Учащиеся долгопрудненского Физтех-лицея завоевали на олимпиаде 34 медали.
Ребята рассказали Андрею Воробьеву, как проходили мероприятия олимпиады, а также о том, как они к ней готовились. Ученики поделились с губернатором и своими планами на будущее, а глава региона, в свою очередь, сделал Физтех-лицею ценный подарок — новый автобус. Теперь ученики смогут с комфортом ездить на олимпиады. Об этом информируют Новые известия.
Губернатор региона назвал победы подмосковной команды настоящим чудом. Ребята привезли в область 15 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей, полученных на Международной олимпиаде по экспериментальной физике в личном зачете. Кроме того, они стали обладателями Гран-при в младшей лиге и заняли два первых места в старшей. “Ребята, вы большие молодцы. Держите круто марку Физтеха”, – сказал Андрей Воробьев.
Ученики лицея рассказали губернатору о традиции, которую они соблюдают перед стартом состязаний. Это — «Волшебная пятюня». Ребята соприкасаются друг с другом открытыми ладонями и верят, что это помогает им в победе.
Подмосковная команда юных физиков преподнесла Андрею Воробьеву в подарок флаг Физтех-лицея со своими автографами. Глава региона пообещал оборудовать в учебном заведении лабораторный корпус, чтобы идеи талантливых учеников могли быть воплощены на практике. Он предложил ребятам вместе подумать над тем, какое оборудование нужно купить.
Коллективы, участвовавшие в олимпиаде, состояли из 4 учеников и руководителя. Соревнования в командном зачете проводились раздельно в двух лигах – младшей (8 и 9 классы) и старшей (10 и 11 классы). Каждая команда состояла из учеников разных классов. Ребята также принимали участие в индивидуальных состязаниях в личном зачете.
Каждый из трех туров олимпиады, в которых нужно было решить две экспериментальные задачи, длился пять часов. Оценка работ проводилась международным жюри.
Команду Московской области подготовили опытные наставники — учителя и выпускники лицея (студенты МФТИ — лауреаты и призеры международных олимпиад по физике в прошлом).
Физтех-лицей принял участие в этой олимпиаде по экспериментальной физике в четвертый раз. В 2018 году команда Физтеха привезла в область четыре золотые медали и Гран-при в старшей лиге, в 2019 — одну золотую награду, а в 2021 году — три золотые медали.