Как уже было отмечено, в городе и в регионе в целом широко представлена система губернаторских мер поддержки. Так, в 2020 году почти 67 млрд рублей было направлено на социальные выплаты семьям региона, учитывая все выплаты, учрежденные в связи с коронавирусной инфекцией. В 2021 году Минсоцполитики региона было потрачено свыше 61 млрд рублей, почти половина из них ушла на поддержку семей с детьми. Только пособий на несовершеннолетних от 3 до 7 лет было выплачено около 10 млн рублей.