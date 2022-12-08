С 1 января 2023 года российские семьи с низкими доходами будут получать новое пособие от государства. Его называют единым (универсальным), поскольку оно охватывает практически все виды пособий на детей от 0 до 17 лет. То есть женщина еще на этапе беременности начинает получать помощь от государства и продолжает пользоваться пособиями практически до окончания несовершеннолетним средней школы. Перечень мер поддержки, вошедших в единое пособие:
В данный момент все пособия адресаты получают разрозненно и в разном объеме. С введением новой системы выплаты будут упорядочены и унифицированы. К примеру, пособие на третьего ребенка до сих пор предоставлялось только в 78 регионах РФ по разным правилам. Теперь же оно войдет в состав универсального пособия и будет доступно для всех получателей.
Отметим, что размер нового пособия будет определяться в следующих объемах — 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума (ПМ), принятого в регионе. При этом этот же ПМ будет определять адресатов выплаты. Если у заявителя средний доход ниже ПМ, то он автоматически становится получателем универсального пособия.
Нижний Тагил и Горноуральский городской округ входят в состав Свердловской области. В этом субъекте Федерации в полной мере оказывается поддержка малоимущим семьям, где растут несовершеннолетние. В регионе выдаются и областной материнский капитал, и губернаторские выплаты на первенца, на третьего и последующих детей, на детей-инвалидов, льготами и пособиями охвачены многодетные и малоимущие семьи.
«Эта работа ведется в рамках нацпроекта „Демография“. В нем есть отдельный проект, посвященный финансовой поддержке семей с детьми, он один из самых финансово емких. За счет этого и растет количество многодетных семей», — рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Внесет ли единое пособие изменения в эту слаженную работу? Как следует из заявлений Минтруда, изменения в сфере региональных детских пособий коснутся только тех, что представлены не во всех субъектах или имеют свои внутренние специфические правила. В этом плане нужно ждать упорядочения при назначении размера выплат. Подробнее можно узнать в региональном отделении ПФР.
Как уже было отмечено, в городе и в регионе в целом широко представлена система губернаторских мер поддержки. Так, в 2020 году почти 67 млрд рублей было направлено на социальные выплаты семьям региона, учитывая все выплаты, учрежденные в связи с коронавирусной инфекцией. В 2021 году Минсоцполитики региона было потрачено свыше 61 млрд рублей, почти половина из них ушла на поддержку семей с детьми. Только пособий на несовершеннолетних от 3 до 7 лет было выплачено около 10 млн рублей.
В настоящий момент жители региона получают все федеральные выплаты по линии Пенсионного фонда России. Это и выплата при рождении первенца, и выплаты по возрастным категориям несовершеннолетних (от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет). Теперь все эти выплаты будут учтены в едином пособии.
Однако в регионе много и губернаторских пособий. Так, согласно Закону Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» право на ежемесячные выплаты имеют:
В Нижнем Тагиле, как и во всем регионе, осуществляется поддержка несовершеннолетних граждан с инвалидностью. Родителям таких ребят полагается 1525 рублей ежемесячно. Также губернаторские выплаты получают усыновители.
В октября 2022 года власти Свердловской области ввели выплаты на детей мобилизованных в рамках СВО граждан. Поэтому тагильчане, как и другие жители региона, имеют право получить на семью единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей.
«Выплату на семью назначают супруге (супругу), родителю (усыновителю) участника СВО, а в отдельных случаях — бабушке или дедушке военнослужащего. Единовременная выплата в такой же сумме назначается на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18 лет, а также на несовершеннолетних в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Главной губернаторской выплатой для родителей был и остается материнский капитал. Он выдается только при рождении в семье третьего ребенка и последующих детей. В 2022 году размер маткапитала в Свердловской области составляет 152 тысячи рублей при рождении третьего ребенка и 228 тысяч рублей при рождении трех и более младенцев.
При этом данные средства родители могут применить только в отношении улучшения жилищных условий (покупка недвижимости, участка и пр.), средств реабилитации для инвалидов, газификации жилища.
Тагильские семьи, чей доход не превышает двукратного прожиточного минимума на одного домочадца, вправе претендовать на ежемесячную выплату в связи с рождением третьего ребенка (или последующих детей) вплоть до достижения им трех лет. Сегодня размер такого пособия составляет 12 869 рублей.
В Нижнем Тагиле и в других городах Свердловской области нет единоразового пособия, выдаваемого при рождении или усыновлении первенца. Однако по линии ПФР такие родители имеют право на ежемесячное пособие. Его размер равен прожиточному минимуму, установленному для ребенка, и составляет в 2022 году 13 379 рублей.
Также женщины, которые родили двойню или тройню, получают от региона единоразово выплату в размере 5 тысяч рублей. Столько же выплачивается мамам, родившим третьего, четвертого и последующих детей.
Многодетные женщины, награжденные знаком отличия «Материнская доблесть», получают единоразовое пособие: I степень — 42 986 рублей, II степень — 85 971 рубль, III степень — 171 942 рубля.
Также семьи, где растут трое и более несовершеннолетних, имеют право на льготы и компенсации при оплате услуг ЖКХ, сами школьники могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, получать бесплатные обеды в школе.
Кроме того, многодетные семьи могут оформить компенсацию затрат на газ.