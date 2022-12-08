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Итоги дня в Тагиле: мобилизованных освободят от пени, а школу №32 отремонтируют

Сегодня, 15:57
Фото: 1MI
Семьи мобилизованных освободят от пени, а школу №32 в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют за год. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8 декабря.

Семьи участников СВО могут освободить от начисления пеней за несвоевременно оплаченные услуги ЖКХ. Для получения льготы нужно обратиться с заявлением к поставщику услуг.

Пени за услуги ЖКХ не будут начислять семьям мобилизованных жителей Нижнего Тагила
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За неделю с 28 ноября по 5 декабря в Свердловской области больше всего подорожали огурцы. Ценники на огурцы возросли на 11,29%. При этом отмечено уменьшение цен на водку.

Борщевой набор подорожал, а водка подешевела в Свердловской области
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Капремонт школы №32 на улице Карла Маркса начнется в январе и продлится год. С третьей четверти 700 учеников будут временно переведены в другие школы.

Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
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Сувениры из Нижнего Тагила признали одними из лучших в России. Шесть сувениров высоко оценили конкурсе «Туристический сувенир». В финале местным мастерам и предприятиям составили конкуренцию 600 конкурентов.

Пиво на подносе: сувениры из Нижнего Тагила признаны одними из лучших в России
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Из-за арендаторов-должников сотрудники фирм, располагающихся в здании обанкротившегося «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода», не могут попасть в офисы. Работники стояли у ворот и мерзли.

«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
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«Мерзли у забора в -25»: работников фирм в здании банкрота НТКРЗ не пускают на работу
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