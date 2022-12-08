Семьи участников СВО могут освободить от начисления пеней за несвоевременно оплаченные услуги ЖКХ. Для получения льготы нужно обратиться с заявлением к поставщику услуг.
За неделю с 28 ноября по 5 декабря в Свердловской области больше всего подорожали огурцы. Ценники на огурцы возросли на 11,29%. При этом отмечено уменьшение цен на водку.
Капремонт школы №32 на улице Карла Маркса начнется в январе и продлится год. С третьей четверти 700 учеников будут временно переведены в другие школы.
Сувениры из Нижнего Тагила признали одними из лучших в России. Шесть сувениров высоко оценили конкурсе «Туристический сувенир». В финале местным мастерам и предприятиям составили конкуренцию 600 конкурентов.
Из-за арендаторов-должников сотрудники фирм, располагающихся в здании обанкротившегося «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода», не могут попасть в офисы. Работники стояли у ворот и мерзли.